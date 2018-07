'Marca Lugo' para Vietnam

EMIGRÓ PARA TRIUNFAR. El éxito no siempre llama a la puerta de casa, en ocasiones, obliga a arriesgar para acercarse a él. La trayectoria de Francisco Seijas no se podría entender sin esta reflexión, de hecho, fue la precariedad laboral la que le forzó a buscar nuevas alternativas, no quiso ser "uno más". "Emigré por la experiencia, para aprender idiomas, pero principalmente por los contratos precarios que hay en la hostelería y turismo en Galicia, así como la poca valoración que tiene la profesión en la comunidad, muy a mi pesar", explica.

Así de rotundo se muestra Seijas a la hora de valorar la situación del sector en Galicia. Para llegar a su puesto actual de director de operaciones de la compañía vietnamita Anpha Holdings, el hostelero alternó su estancia en diferentes puntos de España, como Huelva o Formentera, con otros destinos internacionales como Cuba o Inglaterra. Múltiples experiencias que le permitieron "abrir los ojos" y le llevaron a entender que no le interesaba "la clase de clientes que se sienten atraídos por España, cada vez más low cost", lo que a su juicio deriva en la "precarización absoluta" de su trabajo.

"La diferencia entre España y Vietnam es muy grande, desde la productividad de los trabajadores hasta el propio mercado. El tipo de servicio es mucho mejor en Asia, desde mi humilde opinión, pero la productividad es mayor en España, lo que viene motivado por la crisis, lo que obliga a las personas a trabajar por salarios mucho más bajos que su formación o experiencia". La solución, asegura, está en "trabajar bien y hacer valer ese esfuerzo" sin regalar nada.

Francisco Seijas domina cinco idiomas —español, portugués, alemán, italiano e inglés— y en la actualidad está estudiando vietnamita

A la hora de pensar en un posible retorno a España, Seijas lo tiene claro: volvería, pero no a cualquier precio. "Pienso volver, es más, me encantaría volver, pero con unas buenas condiciones claro está".

En lo referente a las estrategias hosteleras o formas de negocio aplicadas en otros países, el director de operaciones de Anpha Holdings considera que "no se podrían aplicar en España", ya que "los perfiles de clientes cambian de un país a otro" y todo depende "de la segmentación del cliente al que uno se quiera dirigir".

FORMACIÓN. Francisco Seijas inició sus estudios en Lugo, primero en los Maristas y luego en San José. Posteriormente acabó esa etapa en el colegio Los Sauces, en Pontevedra, para adentrarse en formación superior. Estudió Marketing y Gestión Comerial en A Coruña, para retomar su intención inicial, la de estudiar Dirección y Gestión de empresas Hoteleras en el CSHG. A partir de ahí compaginó las prácticas en empresas y sus primeros pasos en el mundo laboral con diferentes cursos y másteres relacionados con el sector.

Dentro de su envidiable currículum, Seijas puede presumir de haber ocupado todo tipo de cargos, desde supervisor de recepción, responsable de operaciones y eventos, jefe de ventas, asistente de dirección, hasta el puesto que ocupa a día de hoy, al que explica que ha llegado "tras una selección de más de 1.000 candidatos". "Para ello se reunieron conmigo en Madrid, me dieron la oportunidad de hacer una apertura de uno de sus hoteles en Phu Quoc y todo salió según lo esperado", explica.

Entre sus habituales funciones está la de apoyo al director general "para la ejecución de las políticas de la empresa en todos los aspectos, asegurar el cumplimiento de los presupuestos del hotel, liderar de forma efectiva al equipo de empleados, asegurar la calidad del servicio y responder al feedback de los clientes, entre otros". Sin duda, este es el mayor de los retos a los que se ha enfrentado, "una experiencia única".

Los idiomas han sido uno de los principales valedores del hostelero en su aventura. Explica que tiene "una gran facilidad" para comunicarse, lo que le ha llevado a integrarse "con facilidad en las diferentes culturas". Ahora domina cinco idiomas —portugués, español, italiano, alemán e inglés—, siendo este último su punto fuerte, en el que comenzó su estudio de forma intensa en Inglaterra cuando fue con una beca Leonardo da Vinci. Allí realizó un curso de inglés en el Cambridge Regional College y ahora mismo se está preparando para superar la prueba C1, además de acudir a clases de introducción al vietnamita.

Anpha Holdings, empresa para la que trabaja actualmente, ha recibido un gran número de distinciones en los últimos años por sus servicios de primer nivel.