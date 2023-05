Marc Schneeberger: "Sabemos más sobre cómo la genética influye en nuestro peso"

Su profesor Manuel Montuliu le descubrió el amor por la biología; con el doctor Marc Claret descubrió en el Clínic de Barcelona vías intracelulares que controlaban la ingesta de alimentos; con el líder mundial en obesidad Jeffrey Friedman, al que abordó en una conferencia en Madrid, realizó su postdoctorado en la Universidad Rockefeller, y el año pasado él mismo estableció su propio grupo de investigación en Yale.

Investiga cómo el sistema nervioso controla los procesos de ingesta y de gasto energético. Refuerza la idea de que en nuestro peso corporal no solo influye lo que comemos o lo que hacemos...

Influye lo que comemos, hábitos como el sedentarismo..., pero nuestra genética nos determina también un poco, los circuitos neuronales, por eso hay gente que aunque haga ejercicio gana peso. Se sabía que el hipotálamo es el centro estrella que regula el apetito, pero no trabaja solo. Hemos descubierto un núcleo nuevo, neuronas nuevas, que participan en la regulación del hambre y que interaccionan con los circuitos que se conocían, y por tanto es un sitio adicional donde podemos interactuar. Porque todas las terapias que se han dirigido al circuito canónico de regulación del hambre no han conseguido un resultado satisfactorio a nivel farmacológico.

La educación en España es muy buena, pero falta inversión, sobre todo privada, para hacer ciencia puntera

¿En qué punto de la investigación están?

Hemos diseñado una estrategia que ya se ha acabado, y tenemos dos compuestos que están en fase preclínica, justo ahora van a pasar a fase clínica, porque yo trabajo en ciencia básica, en ratones. Hemos visto cómo esas dos moléculas que actúan en unos receptores en concreto son capaces de reducir el peso corporal. Sabemos cuál es el receptor y tenemos una molécula que es específica para él y que no actúa en otras regiones del cerebro, porque no queremos suprimir el apetito e inducir un problema mayor. Hemos comprobado que en ratones reducen peso y no generan efectos secundarios.

Porque los fármacos existentes sí los tienen.

Los fármacos que tenemos hasta ahora influyen en el hambre pero a la vez bajan el metabolismo. El cuerpo gasta menos, come menos, pero el resultado final es el mismo. Y conseguir hackear este sistema para que se desregule es muy complejo, porque estos procesos fundamentales para el organismo están muy protegidos y tienen circuitos redundantes que actúan cuando se suprime uno. Así que hasta que no tengamos la imagen completa de la regulación del apetito es difícil que seamos exitosos en reducir el peso de verdad. Y lo mismo es extrapolable al alzhéimer, las demencias, la esclerosis múltiple..., estas enfermedades tan complejas, que tienen un componente neuromuscular alto, para las que hay poca terapia farmacéutica y que tienen muchos pacientes, y en aumento, debido a que la población va creciendo y a que los hábitos de nuestro día a día no son los mejores para este tipo de enfermedades.

En su discurso mencionó la educación que recibió en España como fundamental para la carrera que luego ha desarrollado. Dice que la educación en este país es "brutal", ¿pero para hacer ciencia hay que salir necesariamente de España?

En general lo que pasa es que la educación y la formación aquí es muy buena, pero para poder realizar ciencia puntera se requiere una inversión en equipos que son muy caros y la financiación no es tan extensa aquí en España. Hay acceso a becas europeas y se está mejorando, pero en Estados Unidos tienen una estrategia un poco más agresiva y consiguen más fondos de fundaciones que dan dinero que llaman discrecional para investigación. Y eso es lo que se necesita para intentar romper dogmas. Evidentemente el riesgo al fracaso también está ahí, pero el beneficio es muy superior.

¿Dónde diría que ese debe es mayor, en el sector público o en el privado?

Este dinero es más de fundaciones privadas. La parte pública en España está bien, están las Ramón y Cajal, hay becas..., pero estos trabajos en grupo, que se hacen en colaboración con muchas universidades, requieren consorcios con mucho dinero para poder invertir en estas plataformas. Y esto en general requiere de todo, financiación pública y privada.