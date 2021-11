Mar Castro: "Al paciente con cáncer, de cara a Navidad, le recomiendo cautela"

LA SUPERVISORA de Medicina Preventiva, Mar Castro Murias, se encargará este jueves, a partir de las cinco de la tarde, de impartir por Zoom la webinar Prevención: coronavirus y cáncer para disipar miedos de los pacientes oncológicos.

¿Qué se encontrará quien se conecte hoy a la webinar?

El objetivo es resolver dudas sobre prevención de covid para pacientes oncológicos. Lo planteamos como una serie de preguntas, para resolver dudas frecuentes.

¿Cuáles son las dudas más recurrentes?

Qué mascarilla usar, si se deben vacunar y cuándo, qué pueden y no pueden hacer... Una cosa que les preocupa mucho es qué mascarilla deben usar. Creo que es porque sigue sin estar claro de qué manera protegen unas y otras.

¿Cuál tienen que usar?

La mascarilla quirúrgica protege de dentro a fuera. Es decir, si estoy enfermo no contagio a los demás. Obviamente, también tiene cierto grado de protección de fuera a dentro porque se trata de una barrera física. Las mascarillas FFP2 protegen de fuera a dentro y serían las adecuadas para una persona que puede estar inmunocomprometida como un paciente con cáncer, mientras que para una persona inmunocompetente una quirúrgica es suficiente.

¿Cuándo se vacunan los pacientes con cáncer que están con tratamiento activo?

Depende del caso. Es algo que se analiza uno a uno. En muchos casos, se intenta hacer entre uno y otro ciclo, cuando ya ha acabado uno y poco antes de empezar el siguiente. No se hace justo al terminarlo porque es el momento en el que puede darse una mayor inmunosupresión.

¿Son más cumplidores de las medidas preventivas los pacientes con cáncer? Ahora que hay menos restricciones, ¿hacen vida normal?

Tienen más miedo y reticencias, lo cual es lógico. Llevan toda la pandemia tomando precauciones y siguen haciéndolo.

Imagino que saldrá en la charla la pregunta de qué hacer estas fiestas de Navidad...

Estoy segura de que sí. Yo recomendaría cautela, limitar las celebraciones a las personas con las que convivimos.

No acudir a grandes reuniones familiares.

No lo recomendaría pero admito que es un tema peliagudo. Ahora mismo están volviendo a crecer los casos y la situación no está tan bien como hace unas semanas.