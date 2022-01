La socióloga Mar Carballas tomará posesión como concejala del PP en el Concello de Lugo en el pleno que la corporación celebrará este jueves, en sustitución de Manuel López, fallecido de forma repentina hace unas semanas.

La nueva edil se ocupará de fiscalizar los acuerdos y tramitaciones del gobierno local y fiscalizará temas relacionados con el empleo y con los fondos de la UE, cuyo control el PP quiere "endurecer". "Queremos analizar co máximo detalle todos os programas relacionados con Europea. Está claro que hai que atar en curto a alcaldesa e profundar en todo o que está gastando neste sentido", afirmó el portavoz municipal, Ramón Carballo.

Mar Carballas es licenciada en Sociología, tiene un máster en Recursos Humanos y tras pasar por Novas Xeracións forma parte de las directivas local y provincial del PP

Carballas es licenciada en Sociología y tiene un máster en Recursos Humanos. Participó de forma activa en Novas Xeracións y posteriormente pasó a formar parte de las juntas directivas local y provincial del PP. Actualmente trabaja en una asesoría, donde se ocupa de temas laborales.

La entrada de Carballas conlleva otros ajustes en el grupo municipal, en concreto, en la cobertura de la zona rural del municipio, que era competencia de Manuel López. No habrá un sustituto como tal, como ya había dejado caer Carballo, sino que se ha formado un equipo formado por los concejales Óscar Poy y Rafael Pérez, que estarán coordinados por Antonio Ameijide, viceportavoz del grupo. "Xa están a traballar para reforzar e ampliar a estrutura do partido nas 54 parroquias do municipio", explicó Carballo.

"Como bo coñecedor que son do rural, de onde eu veño, sei que as súas xentes valoran o esforzo, a prudencia e a cordialidade”, afirma Carballo, quien además destacó que “hai moitos colaboradores do Partido Popular dispostos a axudarnos para cambiar o goberno do Concello”.