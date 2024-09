Eladio Bello: máquinas para coser y cantar

Eladio Bello, un vilalbés que trabajaba en una antigua fábrica de máquinas de coser en A Coruña, decidió crear bajo su casa en Vilalba un pequeño taller para hacer arreglos en estos artilugios. Sus buenos trabajos y el aumento de clientela lo llevaron a fundar en el año 2000 su propia tienda y taller de máquinas de coser en su pueblo natal. Hoy la firma también está en la capital.

Aunque ahora Eladio se dedica a la venta del mismo producto al por mayor, el negocio que fundó hace 24 años, con tienda física en Lugo y Vilalba, sigue siendo regentado por su familia. Su hijo Omar Bello hace, según él mismo cuenta, "o equivalente á labor que facía antes meu pai". Al sucesor lo ayuda su madre, Sandra Dopico, que atiende normalmente la tienda de Lugo.

La clientela de los Bello no puede definirse de una forma concreta, pues a su tienda acuden personas que cosen en casa a modo de hobby pero también profesionales del sector de la moda. De la misma forma, frecuentan el lugar clientes jóvenes que inician sus estudios en patronaje y señoras ya ancianas, que quieren reparar sus máquinas de coser de toda la vida, para seguir haciendo pequeños arreglos en sus prendas.

Omar cuenta que esta amplia variedad de edades y de tipologías de compradores ha sido clave durante la pandemia, pues en su sector no se notó un bajón de consumo tan grande como en la mayoría de los otros. "Tanto as persoas que xa coñecían a costura e decidiron facer mascarillas para axudar a combatir a emerxencia sanitaria, como aquelas que decidieron empregar tanto tempo libre en aprender a coser foron clave para nós", explica.

Los Bello reciben encargos muy variados en su tienda

Los trabajos que se encargan a este negocio son también muy variados. Además de la compra de producto, se realizan muchas reparaciones de máquinas personales en uso y restauraciones de modelos antiguos que han llegado a los clientes a partir de sus familiares. "Agora está moi de moda a marca persoal, polo que moitos compran máquinas para facer os seus propios bordados. O que tamén é moi habitual, sobre todo aquí en Lugo, é que as persoas queiran reparar máquinas antigas que hai na súa casa, porque lles teñen cariño".

El actual gerente de Eladio Bello afirma que los típicos modelos de máquinas — como Singer, Sigma, Janome, Alfa, Refrey, etc— que los clientes más mayores llevan a reparar ya no son los pioneros en el sector. "Antiguamente todas esas marcas tiñan unha calidade moito maior. Actualmente, a marca china Jack ou a xaponesa Juki son as que máis innovan; hoxe en día as máquinas máis avanzadas domian o sector", destaca bajo su criterio profesional Omar.

La máquina de coser que realiza tareas mediante IA

La empresa china Jack ha desarrollado una nueva máquina de coser que realiza ciertas funciones con inteligencia artificial. El innovador sistema capta el tipo de tejido que se está utilizando en cada momento, y adapta la presión de la aguja para no dañarlo. En los modelos típicos, la adaptación de esta presión se hace de forma manual.