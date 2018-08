Mapaches, visones y cangrejos amenazan la fauna autóctona del río

Mapaches, visones y cangrejos americanos son las principales amenazas para la fauna autóctona del río Miño en su parte central, la que abarca los concellos de Lugo, Rábade, Outeiro de Rei y Cospeito, un tramo especialmente sensible por su alto valor ecológico. Son en los tres casos especies exóticas invasoras que llegaron al territorio a veces de forma accidental y otras, introducidas por la administración, como sucedió con el cangrejo. Este fue introducido en los años setenta por el entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) con fin alimentario. Y de hecho, acaba de ser suprimido del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras tras un polémico tira y afloja en Andalucía entre ecologistas y productores de cangrejo.

En Lugo, este cangrejo no solo supone una competencia para el autóctono, del que hay una población bastante importante, sino que supone una amenaza para otras especies por su gran capacidad depredadora de huevos y alevines y porque degrada mucho el terreno con las galerías que hace, lo que acaba dañando el bosque de Ribera. En el embalse coruñés de Cecebre llegó a provocar la caída de árboles.

Eu diría que, neste momento, o mapache é a especie invasora que máis risco supón para os ecosistemas da contorna de Lugo

Sin embargo, para la Asociación Galega de Custodia do Territorio, en este momento la especie invasora que supone una mayor amenaza en el entorno de Lugo pueda que sea el mapache, un mamífero carnívoro muy colonizador y muy depredador que puede transmitir enfermedades como la rabia a animales domésticos y al ser humano.

En el entorno de Lugo, los técnicos del Servizo de Conservación da Natureza llegaron a capturar 40 en el año 2012. El mamífero procede de América y llegó al dominio público procedente del zoo de Marcelle, después de que una tormenta provocara la rotura de la valla del recinto donde estaban confinados y se fugaran dos machos y una hembra.

É difícil atopalos e aínda así víronse, o que dá idea da capacidade depredadora dos mapaches

El mamífero fue detectado también en otros puntos de Galicia, como Becerreá, donde fueron atropellados dos ejemplares en la A-6, el Xurés y el entorno de las Fragas do Eume. Ante la gran capacidad de reproducción y la amenaza que esta especie supone para el ecosistema, la Xunta puso en marcha un plan de control que incluyó trampeos. "Dentro das limitacións burocráticas e de recursos que ten a a administración, actuou rápido e ben. Aínda que probablemente non se erradicou a poboación, e sería moi importante facelo. Eu diría que, neste momento, o mapache é a especie invasora que máis risco supón para os ecosistemas da contorna de Lugo", afirma Martiño Cabana, de Custodia do Territorio. La administración no actuó con la misma rapidez con el visón y hoy es una especie "completamente asentada", lamenta este biólogo.

INSPECCIONES. La Xunta explicó el lunes que sus agentes medioambientales hacen inspecciones periódicas de las zonas donde se sabe que hay mapaches o tras recibir avisos de avistamientos. Los ejemplares que se capturan se sacrifican. Los mapaches son animales muy oportunistas y se alimentan de todo tipo de presas, desde nidos de aves a invertebrados. Son, además, muy habilidosos con sus zarpas delanteras y, de hecho, se detectaron mejillones de ríos "depredados". "É difícil atopalos e aínda así víronse, o que dá idea da capacidade depredadora dos mapaches", afirma Cabana.

El biólogo recuerda que las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad del mundo y que, además, tienen un alto coste, ya que los planes de erradicación suelen ser muy costosos. En algunos casos, las especies exóticas llegan al territorio en forma de mascotas, por lo que Cabana hace un llamamiento para que los ciudadanos sean responsables.