El mapa de los 12 finalistas del Concurso de Tapas de Lugo

Los 28.600 votos emitidos por los clientes decidieron los 12 establecimientos finalistas del Concurso de Tapas de Lugo, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (Apehl) que en esta edición ha alcanzado su mayoría edad, su décimo octava edición.

Los 12 locales elegidos entre los 38 participantes son Casa d'Auga, El Dotmas Bar, El Boni, Hotel Mercure Lugo-Brasas Brancas, Mesón El Castillo, O Cincuenta e Seis, O Figón, Orixe do Campo, Paprica, Prebe by Pret, Pulpería O Castelo y Santeiro's Terraza. Este es el mapa de los finalistas, clickando en cada uno de los iconos podrás obtener más información, para que no te pierdas ninguna.

Desde este viernes y hasta el domingo estos 12 locales volverán a ofrecer sus tapas al público y un jurado técnico será el encargado de otorgar el primero, segundo y tercer premio, así como a los mejores maridajes con cerveza Estrella Galicia y con vino de Ribeira Sacra. Además, habrá un galardón al más votado por el público.