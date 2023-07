Vadim Yukhnevich "Con este mapa podría manejarme hoy por la ciudad"

¿Qué destacaría de él?

Que es muy detallado. Hace referencia a los hospitales, las centrales hidroeléctricas, todos los alrededores, las vías de comunicación más importantes, las fábricas de cerámica... También los monumentos y su datación, está todo muy detallado y es muy correcto.

¿Los nombres de las calles y barrios en ruso también coinciden?

Sí, la gran mayoría. Leo nombres como Montirón, Miñones, Carretera de Fonsagrada, Pombal, Romay... También hay nombres que me extrañan, porque yo no conocía, como Ronda de los Caídos el nombre que llevaba antes uno de los tramos de la Ronda da Muralla, cuando esta calle tenía varias denominaciones. Tampoco sé que es Primo de Rivera el nombre franquista de la calle Otero Pedrayo o algo que denominan General Mola, que me llama mucho la atención porque no traducen la palabra general, como si quien lo hizo no hubiera sabido equiparar el rango o algo por el estilo.

¿Le llama algo la atención en la descripción de Lugo?

Señalan una fábrica y almacén de explosivos que yo no sabía que existía, con barracas de militares el polvorín de As Gándaras.