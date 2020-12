Consulta el mapa del coronavirus en la provincia

Los datos por municipios reflejan también esta tendencia, ya que en la actualidad, sonsuperior a 250 nuevos positivos,

Estos concellos son Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Bóveda, Carballedo, Castro de Rei, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Monterroso, Muras, Paradela, Pol, Vilalba y Baralla.

Dentro de estos municipios de mayor incidencia, las peores tasas por cada cien mil habitantes la muestran Vilalba (1.371 casos), Guntín (1.115), Antas de Ulla (860) y Monterroso (691).

En el lado positivo, hay 16 municipios lucenses sin ningún nuevo caso positivo detectado en los últimos 14 días, y son Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Sober, Trabada, O Valadouro y O Vicedo.

Las urbes con mejores resultados siguen siendo Santiago (con una incidencia acumulada de 102) y Ourense (105), seguidos de A Coruña (152).

Después de estos municipios se encuentran Ferrol (209), Lugo (238) y Vigo (256), cerrando la lista Pontevedra (307).

Casos e incidencia en las principales urbes MUNICIPIO CASOS EN 14 DÍAS INCIDENCIA Pontevedra 255 307 Vigo 756 256 Lugo 234 238 Ferrol 138 209 A Coruña 375 152 Santiago 99 102 Ourense 111 105

En el mapa por concellos, la provincia contabiliza 28 municipios con una tasa de positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de más de 250, el mismo número que el martes al entrar en esta lista Pontecesures y salir Ponte Caldelas (donde los casos detectados en las últimas dos semanas bajan de 15 a 13, con una tasa de incidencia de 237).