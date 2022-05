Manuela López Besteiro, la mujer que logró conciliar con el poder

Si hay algo que destaca en el perfil de Manuela López Besteiro es su capacidad de trabajo y su compromiso. Diez años como conselleira de Familia, Muller e Xuventude la avalan, en unos tiempos en los que -como ella misma reconoce ahora, en la distancia y en clave de humor- se pasó "diez años corriendo detrás de Fraga".

Así fue, con don Manuel no había bromas. Especialmente, con el reloj. Manuela -Manolita, para casi todo el mundo- llegaba a su casa de Lugo ya de madrugada y volvía a su despacho a Santiago a las siete. Por el camino, ya la estaba llamando Fraga.

"Durante mi etapa de conselleira, vine a Lugo todos los días. Me encontraba, muchas veces, a mis tres hijas dormidas. Llegaba a las doce o a la una a Lugo y a las siete volvía para Santiago. Antes de llegar, ya me estaba llamando Fraga pero le decía que estaba de camino y se quedaba tranquilo. Lo cierto es que tuve mucho apoyo familiar de mi marido, no puedo quejarme", reconoce.

Fraga vivía para el trabajo y con él se trabajaba sí o sí. "En la primera reunión de la mañana, ya había leído los periódicos e, incluso, presentaba recortes o folios que cortaba a la mitad para aprovechar el resto del papel en blanco. Primero, era él quien me presentaba los informes. Al poco tiempo, empecé a llevárselos yo y él, como yo era una mujer, me dejaba que se los presentase antes", afirma.

El caso es que don Manuel fue determinante en su vida. Se lo presentó Francisco Cacharro Pardo, antiguo jefe suyo de cuando era inspectora de Educación y ya para entonces -principios de los 90- presidente de la Diputación. Antes, Manolita solo conocía a Fraga de verlo en la playa de Perbes, donde tiene una casa y donde su padre se empeñaba en salir a pasear todas las mañanas solo para saludar -"decirle hola, nada más", apostilla- al expresidente de la Xunta. "Un día vino Paco Cacharro a casa en Lugo a decirme que quería que fuese en la lista del PP, pero le dije que no. No me veía en la política, era algo extraño para mí. Hoy ya no, hoy veo la política como buena gestión. Pero después de esta primera vez, hubo una segunda. En esta ocasión, me llamó Paco a su despacho y allí estaba también Fraga. No me atreví entonces a decir que no y me metí en política", recuerda.

Durante un tiempo, Manolita compaginó su trabajo como diputada autonómica con sus funciones de inspectora de Educación. Eran tiempos en los que ella era una de las cinco diputadas que había en el Parlamento gallego. Poco después, se sentaría en el sillón de conselleira, que ocupó entre 1993 y 2002. Algo que marcó su vida.

"Para mí, ser conselleira no es alguien que está ahí arriba. Es tener unas convicciones y hacer mi trabajo lo mejor posible rodeada de un equipo diez. Fue una etapa que me dio muchas satisfacciones, pero también fueron los años en los que más trabajé", indica.

Tras su paso por la Xunta, Manolita fue candidata a la alcaldía de Lugo por el Partido Popular, sin conseguir ganar las elecciones. Fue la última apuesta de la exconselleira en política antes de regresar a su plaza de inspectora.

"Fui maestra y me licencié también, por libre, en Pedagogía. De hecho, mi título de pedagoga está en catalán. Pero, a mí, lo que siempre me gustó fue la inspección. Me hice inspectora después de atender una visita de Pedro Caselles. Me quedé tan asombrada por este trabajo que él mismo me recomendó: "Pide la excedencia y prepara oposiciones". "Como inspectora, conocí toda la provincia y las carreteras en las visitas que hacía a las escuelas. También me ocupé de montar los comedores, del transporte, de la evaluación del profesorado...", comenta. Un trabajo que también era todo gestión y que acabó siendo el germen político de la futura conselleira.

Manolita dejó la política en 2007 para centrarse en la inspección pero también presidió el Consello Social de la USC. La jubilación le llegó en 2011. Más tarde de lo normal, a los 70 años.

"Yo no me jubilé, a mí me jubilaron. Hubiera seguido trabajando en la inspección encantada de la vida, pero no podía ser. Aun así, estuve cinco años más presidiendo el Consejo de Consumidores, que dependía del Ministerio de Sanidad y cargo que me fue propuesto por Pilar Farjas, la exconselleira de Sanidade y entonces secretaria general de Sanidad. Así que aún seguí activa cinco años más, hasta los 75, cogiendo el avión desde A Coruña a Madrid cada quince días, viajando por la mañana y volviendo por la noche", recuerda.

Ese ritmo de trabajo a los 75 no es algo habitual pero, sin embargo, encaja en el perfil biográfico de Manuela López Besteiro. Una mujer que comenzó a trabajar a los 19 años, edad a la que ya era maestra y, además, con oposición siendo su primer destino la escuela unitaria de Bendilló, en Quiroga, para pasar después a la de Eixón, en A Pobra do Brollón.

Años después, se iría para un centro privado de Vallecas, en Madrid, donde conoció al único profesor gallego que había en el centro, Antonio Calvo, que acabaría convirtiéndose en su marido.

De vuelta a Lugo, la pareja comenzó a dar clase en el antiguo Instituto Femenino (hoy, Ollos Grandes). Él como profesor de Filosofía y ella, dando una materia que se llamaba Introducción a las Ciencias de Educación, en COU y orientada a aquellos que querían estudiar Magisterio.

Tras su paso por el Femenino, el siguiente destino de ambos fue el instituto de Viveiro, donde su marido llegó a ser director y ella, profesora. Pero, en medio de esto, fue madre de tres hijas. "Al final, tuve que coger dos años de excedencia para dedicarme a mis hijas. Entre la primera y la segunda, se llevan once meses, y con la tercera, dieciocho. Sin embargo, echaba de falta el trabajo. Quizás, hubo un tiempo en que estaba más fuera de casa que en casa. Una de mis hijas me dijo, ya ahora de mayor, que les enseñé a ser independientes desde muy pronto", dice.

La vida de Manolita ahora, a sus 80, es mucho más tranquila. "Ya no echo de menos nada de eso. Ahora me dedico a vivir porque durante muchos años no viví. Recuperé mi vida familiar. Leo informes y releo otras cosas. También viajo mucho: voy a Perbes, a Monforte (donde tenemos viñedos), a Santiago (donde está una hija y dos nietos)... Y empiezo a ser algo ama de casa, empiezo a cogerle el gusto a la cocina cuando, hasta ahora, creía que cocinar era solo una necesidad. El otro día, por ejemplo, les hice un pastel a mis nietos", confiesa.