Manuel Vicente (1973) é doutor en Química pola Universidade de Santiago de Compostela e comunicador científico. Dende 2006, dirixe o programa Efervesciencia da Radio Galega. Este luns estará na inauguración da décimo primeira edición do Xuvenciencia e compartirá a súa experiencia cos 95 participantes que se darán cita nun campus que arranca hoxe.

"O campamento Xuvenciencia é unha grande oportunidade para que os rapaces teñan ese primeiro contacto coa ciencia, con pequenos experimentos e un profesorado moi implicado", sinala Vicente acerca do campamento que se desenvolverá durante esta semana nas instalacións do campus Terra e que acollerá proxectos sobre sismoloxía, xenética, cociña molecular, fotosíntese artificial para obter enerxía, o cultivo de plantas in vitro, robótica e veterinaria, entre outras materias.

Aínda que a inauguración oficial é ás 13.00 horas na facultade de Veterinaria, as actividades xa comezarán ás dez da mañá co obradoiro impartido por Manuel Vicente. Segundo explica o científico galego, este xirará arredor das oportunidades que existen para a divulgación na actualidade, aproveitando as ferramentas de produción de contido audiovisual existentes.

"Teremos presente o exemplo de Aquelando, o programa de ciencia emitido na TVG e dirixido á mocidade no que se facían pequenos experimentos e análises", comenta.

O obxectivo, sinala, é que os estudantes sexan conscientes da relevancia dunha adecuada divulgación científica, "sempre fomentando un espírito crítico sobre a información que consumimos". Se ben hoxe hai moitas posibilidades para indagar no mundo da ciencia, "é preciso ensinar que non todo vale e non todo o que se ve é certo", indica Vicente.

"Unha investigación científica non remata ata que se comunica á sociedade", explica. "Non abonda con que sexa publicada en revistas científicas, senón que debe dar a coñecerse en ámbitos non académicos". De aí a importancia de saber comunicar con rigor os avances. Un ano máis, o Xuvenciencia apuntará nesa liña.