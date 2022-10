Manuel Tejedo: casi cuatro años de lucha para revertir las secuelas de un ictus

En un par de meses, Manuel Tejedo recibirá el alta en el proceso de rehabilitación que sigue en Adace (Asociación de Dano Cerebral Sobrevido/ Adquirido de Lugo). Se la darán en enero, en el mismo mes en el que se cumplirá el cuarto aniversario del ictus que cambió su vida. Como hacía cada día, aquel 19 de enero de 2019 Manuel había madrugado para irse a trabajar. Estaba de pie, terminando de vestirse, cuando súbitamente percibió que no podía hablar.

"Me senté en la cama, porque también me encontraba un poco mareado, y en unos segundos recuperé el habla", explica, recordando perfectamente cada detalle. Era un hombre joven —45 años—, deportista —practicaba natación seis días a la semana— y sin ningún factor como hipertensión, hipercolesterolemia o diabetes que pudiese hacerle pensar que detrás de esos instantes en los que todo se quedó suspendido hubiese algo más: "Es cierto que era fumador, pero no me pareció importante. Creí que había sido un simple mareo, porque siempre tenía las pulsaciones bajas, algo habitual en los deportistas, y lo achaqué a eso".

Afortunadamente, su mujer, Cristina, es enfermera y ella sí percibió claramente que podía ser algo grave, así que le dijo "que nos íbamos a urgencias al Hula, por las buenas o por las malas". Tras las primeras pruebas, los profesionales que lo atendieron también pensaron que no había sido nada. No había estenosis carotídea y la monitorización con holter era normal. Hasta que la resonancia magnética le dio la razón a Cristina: sus imágenes mostraban las señales de un ictus trombótico en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal. Manuel recibió el diagnóstico con serenidad: "En ese momento me encontraba bien y no era plenamente consciente de lo que había pasado ni de sus implicaciones. Yo soy una persona positiva, de esas que ven luz aunque no la haya, y no pensé que pudiera tener ninguna secuela". Así que cuando recibió el alta, casi quince días después, se fue a casa tranquilo. "Me dijeron que las secuelas que pudiera percibir iban a ser de tipo nervioso y que irían remitiendo poco a poco", explica.

Secuelas

Un ictus en el hemisferio izquierdo puede dejar parálisis en el lado derecho del cuerpo, deficiencias del lenguaje (afasia) y afectar a la habilidad numérica y al razonamiento lógico, entre otros aspectos.

Además, al localizarse en el lóbulo frontal puede llevar asociadas alteraciones en el comportamiento, las emociones, la inteligencia, la memoria y el movimiento. Al salir del Hula, Manuel se fue a casa sabiendo que no arrastraba ninguna parálisis, pero desconocedor de las señales que el ictus le había dejado.

Con el paso de los días se dio de bruces con su nueva realidad, en la que la memoria no le respondía, era incapaz de concentrarse y cualquier esfuerzo mental, por pequeño que fuese, lo incapacitaba, desencadenando fuertes dolores de cabeza, sensación de hormigueo y un agotamiento extremo.

Electricista de profesión, se puso a prueba con algunas tareas sencillas —esas que antes era capaz de hacer casi con los ojos cerrados— y no fue capaz de llevarlas a cabo. Tras una valoración neurológica exhaustiva, los médicos comprobaron el alcance de la afectación.

El daño estaba ahí, pero no era evidente, por eso en esa etapa Manuel tuvo que enfrentarse además a la falta de comprensión: "Me encontraba a alguien conocido y me decía 'estás muy bien'. Sí, no llevaba los pies a rastras, pero yo conocía mis limitaciones y me sentía muy frustrado. Mi vida había cambiado de la noche a la mañana", resume antes de explicar que debe medicarse de por vida.

"Tomo tres pastillas al día: Adiro, que es un anticoagulante; otra para el colesterol y una más para la tensión. Las hemos ido ajustando para minimizar sus efectos secundarios y ahora llevo bastante bien el tratamiento", detalla.

Rehabilitación

Tras sufrir un accidente cerebrovascular, el paciente debe volcarse en la rehabilitación, con la que se busca disminuir el impacto de las posibles secuelas. Manuel Tejedo sabía que le iba mucho en iniciar este proceso cuanto antes, así que "como al sistema público eso no le importa, me busqué la vida por mi cuenta. Estuve con dos neuropsicólogos y después ya pasé a trabajar con Adace. Aquellas primeras sesiones eran más que duras, durísimas", recuerda Manuel, quien asegura que "salía tan agotado que por las tardes no podía hacer nada. Me las pasaba metido en la cama, durmiendo. La rehabilitación cuesta, porque te lleva hasta tus límites, pero no puede hacerse de otra forma".

La recompensa llegó poco a poco, con los logros que iba alcanzando cada día, cada semana. Hasta ahora, con el alta ya muy próxima: "Aunque quedan algunas secuelas, tengo que aprender a vivir con ellas. Pero estoy contento, porque he mejorado en un 80%".

Actividad

Con una incapacidad reconocida del 55%, Manuel Tejedo no pudo volver a ejercer su profesión. Otra condena, la de la inactividad, que se añadía a la de la enfermedad para alguien tan inquieto como él. Hasta que la afición por la apicultura que se había iniciado en la infancia se perfiló como su nueva ilusión. "Necesitaba hacer algo —explica—, y pude retomar esta pasión, que antes era incompatible con mi trabajo. Me di de alta como pequeño productor y empecé el año pasado con 14 colmenas, que han ido aumentando hasta las 80, 35 en Navia de Suarna y el resto en Asturias".

Este año ha puesto a la venta 700 kilos de su miel, Toxal Riba, y esto lo llena de orgullo. Los nubarrones van despejando su horizonte.

En casa

El ictus puso patas arriba la vida de Manuel, por supuesto, pero también la de toda su familia, que se mantuvo inquebrantablemente a su lado. No encuentra palabras de elogio suficientes para su mujer, Cristina, a la que además de deberle la vida —ella fue la que lo obligó a ir a urgencias tras sufrir el ictus— estuvo siempre a su lado, "al 100% conmigo y al pie del cañón con todo lo que a mayores ella tenía que hacer porque yo ya no llegaba".

También sus hijas, Antía y Bárbara, que en el 2019 tenían 8 y 6 años de edad, necesitaron aprender a entender a su padre y a tener más paciencia con él. Fue duro para las niñas, pero como resume Manuel a modo de conclusión "de todo se aprende, pero sobre todo de lo malo".