Manuel Maseda deja Ciudadanos tras cinco años y reconoce su desencanto con la formación

Manuel Maseda y Miguel Carballal, dos de los compromisarios gallegos de Ciudadanos que habían sido elegidos para la V Asamblea General del pasado fin de semana, han abandonado el partido manifestando sus discrepancias también con la dirección autonómica. Ambos pertenecían al llamado sector crítico, agrupado en torno a la plataforma Cs Eres Tú y afín al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

En concreto, Miguel Carballal, que también era coordinador de la agrupación local de Baiona, abandonó incluso antes de que se celebrase la V Asamblea General, en la que tenía que haber participado como compromisario por la provincia de Pontevedra.

Fue ya el pasado 24 de abril cuando Carballal publicaba en su cuenta de Facebook que se daba de baja y que se veía "en la obligación" de no participar en esta reunión, que se iniciaría el viernes 1 de mayo, por estar en desacuerdo con hacerla de forma telemática, por celebrarse en el actual contexto de pandemia y porque se trataba de un día laborable.

En declaraciones a Europa Press, expresa que "no era el momento" ni "las formas" de hacer esta Asamblea General, de la que además considera que estaba ya "toda orquestada".

Decidió abandonar Ciudadanos cuando recibió la notificación de que la sesión sería online, pero esto fue "la gota que colmó el vaso", dado que ya arrastraba un malestar desde las elecciones municipales del 26 de mayo.

En este sentido, centra sus reproches en la dirección gallega para censurar que las listas para aquellos comicios fueron hechas "a dedo" por el secretario de Organización, Laureano Bermejo. "Daba la sensación de que no querían tener concejales", añade Carballal, en declaraciones a Europa Press.

"Esta no ha sido una decisión fácil, pero creo que es la correcta, porque, a estas alturas, continuar en un partido que en nada se parece a aquel que defendimos, supone engañar a los que nos votaron y depositaron su confianza en nosotros, y, precisamente para no traicionar esa confianza, hoy abandono unas siglas con las que ya no me identifico", escribió en su Facebook, cuando hizo pública su renuncia.

"CIUDADANOS HA CAMBIADO". Por su parte, Manuel Maseda, una de las caras más conocidas de Ciudadanos en Lugo, anunció que deja el partido tras cinco años de militancia, en los que ocupó diversos cargos orgánicos en la formación.

Maseda comunicó su marcha a través de una carta abierta publicada en Twitter este lunes, día después de la finalización de la Asamblea General que escogió un Consejo General del partido íntegramente afín a Inés Arrimadas.

En el texto colgado en sus redes sociales, Maseda, que había sido elegido compromisario por Lugo, afirmaba que "Ciudadanos ha cambiado" y que no comparte "muchas cosas de las que han pasado en los últimos meses". Acudió como representante por Lugo a la asamblea general del partido y reconoce que no le satisface el rumbo actual de la formación.

Después de 5 años como simpatizante y afiliado, he decidido darme de baja de Ciudadanos después de dejar los cargos orgánicos hace unos meses. He querido explicar un poco los motivos. Gracias a todos por los momentos vividos. pic.twitter.com/J8XssoEzc6 — Manuel Maseda (@Manumasva) May 4, 2020

En este sentido, recuerda lo que ocurrió en las elecciones del 10 de noviembre –Albert Rivera dimitió tras pasar de 57 a 10 diputados–, tras las cuales la formación "necesitaba asumir y aceptar errores con cambios orgánicos", pero lamenta que los cambios hechos "no son lo esperado".

Maseda, conocido por muchos lucenses por su participación en campeonatos mundiales de debate, se confiesa "orgulloso" de haber formado parte de Cs durante cinco años y manifiesta que lo deja "apenado" y "con un sentimiento de tristeza por lo que pudo ser y no fue". "Espero que Ciudadanos retome la senda que tomó en 2015 como palanca de cambio desde el centro porque España necesita un partido reformista liberal fuerte", añade.

Además, se suma a las críticas a la dirección gallega de la formación y advierte que "debe cambiar el discurso" en la Comunidad "para abordar los temas centrales del debate político autonómico fuera de los tópicos nacionales".

VOCES CRÍTICAS. Ante estas dos renuncias, hay otras voces del sector crítico gallego –ganador de la elección de compromisarios de la V Asamblea General, al acaparar 9 de los 15 representantes que le correspondían a Galicia– que advierten que se están produciendo más bajas de afiliados.

Fuentes consultadas por Europa Press critican la celebración del cónclave del fin de semana porque ven "una anomalía" que se hiciese de forma telemática y porque "tampoco hubo voluntad de facilitar la integración" de la corriente no afín a Arrimadas.

A modo de ejemplo, explican que la corriente Cs Eres Tú venció la elección de compromisarios en Galicia pero que, sin embargo, "los únicos" cinco gallegos que forman parte del nuevo Consejo General de Ciudadanos son "de la corriente oficialista": Beatriz Pino, Laureano Bermejo, María Vilas, Andrés Cal y Silvia Caramés.

Por su parte, otro miembro de la parte crítica en Galicia considera "normal" que se produzcan estas marchas porque se trata de "un partido joven" que no tiene mucha "tradición". Sin embargo, descarta abandonarlo porque "cuando uno está en un partido, no es por las circunstancias, ni por el momento ni por las personas, sino por las ideas".

Además, y a pesar de no concordar con la corriente oficial, estas fuentes recuerdan que "las ideas" que regían el partido durante su éxito de las elecciones del 28 de abril de 2019, cuando los de Rivera se quedaron a nueve escaños del PP, "se han refrendado" durante el reciente proceso de renovación interna. "Muchos solo quieren estar cuando ganan las personas que ellos apoyan", lamentan.