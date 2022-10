Manuel Jabois recuerda al recibir el Puro Cora que creció en el Grupo El Progreso

"Estiven 15 anos vinculado ao Grupo El Progreso, os máis importantes da miña vida. Unha etapa decisiva que me permitiu medrar e converterme no xornalista que son hoxe". Con estas emotivas palabras recibió este miércoles el periodista y escritor Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) el vigésimo noveno premio Puro Cora.

El galardonado recordó sus orígenes como corresponsal con solo 18 años en Diario de Pontevedra y rememoró que después fue además colaborador en El Progreso y en el gratuito De Luns a Venres. "A redacción de Diario de Pontevedra foi a encargada de facerme medrar como xornalista. De feito, pensei que podía ter futuro neste oficio cando asinei o primeiro contrato co Progreso". El escritor recordó que su experiencia en el periodismo local le dio las bases para su brillante futuro en la profesión. "Son herdeiro do xornalismo local, que che dá unha mirada do propio, da cercanía de recibir a información da xente que vai aparecer nas novas e nas columnas", relató.

El vencedor, al recoger el galardón aprovechó además para acordarse de los retos a los que se enfrenta el periodismo y reivindicó una profesión de calidad. "O principal problema desta profesión segue a ser o mesmo desde hai anos: a precariedade. Para darlle un futuro ao xornalismo o máis importante é darlle un futuro aos xornalistas", sentenció.

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, hizo hincapié en el gran profesional que es Jabois, a quien definió como "un periodista con los todos los registros y todos los recursos para tocar todas las teclas". Señaló que "fue uno de la casa y lo seguimos considerando como uno de los nuestros" y recordó que la genialidad de Jabois se hizo visible bien pronto en las dos cabeceras del Grupo El Progreso. "En nuestros periódicos, que son los suyos, quedó evidente desde el primer momento, muy joven, su potencialidad literaria, estilística, de cronista, columnista".

En su discurso, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo de Jabois que no se trata solo de un excelente columnista, sino también de un "excelente periodista" que aprendió el oficio primero de su abuelo y después en la redacción del Diario de Pontevedra, demostrando que el periodismo local es "la mejor escuela que hay". En este sentido, destacó que tanto Jabois como el Grupo El Progreso creen en un periodismo riguroso, que prestigia la profesión y es digno de todos los premios, "empezando por el premio más importante que hay y que se entrega a diario: la confianza de los lectores y de la sociedad gallega".

El director de El Progreso, Alfonso A. Riveiro, fue el encargado de hablar en representación del jurado, compuesto por la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro; el vicepresidente y consejero editorial del grupo, José de Cora; el anterior director de El Progreso, Lois Caeiro; y el director de Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez. Todos acordaron conceder el premio a este "excepcional" periodista por su "alta calidade literaria".

Una nutrida representación de la vida política, económica, cultural y social de Galicia se sumó a la celebración del periódico y al homenaje a Manuel Jabois. El evento tuvo lugar en el centro de impresión del Grupo El Progreso en el polígono de O Ceao.

Manuel Jabois. VICTORIA RODRÍGUEZ

Jabois, Blanca de Cora y Blanca García Montenegro, en la rotativa de El Progreso. SEBAS SENANDE

Discurso de Manuel Jabois. VICTORIA RODRÍGUEZ

Manuel Jabois y Blanca García Montenegro. SEBAS SENANDE

