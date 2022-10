Jabois, tras recibir el Puro Cora: "Este galardón é un regreso á casa, de onde nunca marchei"

"Este galardón é un regreso á casa, de onde nunca marchei". Con estas palabras recibió este miércoles el periodista y escritor Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) el vigésimo noveno premio Puro Cora. El galardonado recordó sus orígenes como corresponsal con solo 18 años en Diario de Pontevedra y rememoró que después fue además colaborador en El Progreso y en el gratuito De Luns a Venres. "A redacción de Diario de Pontevedra foi a encargada de facerme medrar como xornalista. De feito, pensei que podía ter futuro no xornalismo cando asinei o primeiro contrato co Progreso". El escritor recordó que su experiencia en el periodismo local le dio las bases para convertirse en el profesional que es hoy en día. "Son herdeiro do xornalismo local, que che dá unha mirada do propio, da cercanía de recibir a información da xente que vai aparecer nas novas e nas columnas", relató.

El vencedor, al recoger el galardón, aprovechó para acordarse de los retos a los que se enfrenta el periodismo en el futuro y para reivindicar una profesión de calidad. "Estamos fartos do debate do futuro do xornalismo e penso que o principal problema desta profesión segue a ser o mesmo desde hai bastantes anos: a precariedade. Para darlle un futuro ao xornalismo o máis importante é darlle un futuro aos xornalistas".

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, resaltó que el ganador "fue uno de la casa y lo seguimos considerando como uno de los nuestros" e hizo hincapié en el gran profesional que es Jabois, a quien definió como "un periodista con los todos los registros y todos los recursos para tocar todas las teclas". García Montenegro recordó que "la genialidad de Manuel Jabois se hizo visible bien pronto en las dos cabeceras gallegas del Grupo El Progreso. A ese orgullo se suma la constatación de que en nuestros periódicos, que son los suyos, quedó evidente desde el primer momento, muy joven, su potencialidad literaria, estilística, de cronista, columnista". recursos para tocar todas las teclas". El resultado ha sido la "carrera en ininterrumpido ascenso en el periodismo y en la literatura" del galardonado de este año.

Intervención de Blanca García Montenegro. VICTORIA RODRÍGUEZ

La celebración de la 39 edición del Premio Puro Cora contó con una nutrida representación de la vida política, económica, cultural y social de Galicia.

El acto, en las instalaciones de El Progreso

El acto, que comenzó a las 14.00 horas en las instalaciones que El Progreso tiene en el polígono industrial de O Ceao, cuenta con representantes destacados de la sociedad lucense y gallega en ámbitos como el institucional, el económico o el cultural.

Mesa principal de los Premios Puro Cora, con el premiado Manuel Jabois junto a las autoridades. SEBAS SENANDE

La ceremonia estuvo presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, quien formó parte del jurado junto con el vicepresidente y consejero editorial del grupo, José de Cora Paradela, el anterior y el actual director de El Progreso, Lois Caeiro y Alfonso A. Riveiro; y el director del Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez.

Rueda valora la importancia del periodismo local

En su discurso, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró la importancia del periodismo local para reforzar los lazos que nos unen y construir comunidades más sólidas.

El presidente gallego dijo de Jabois que no se trata solo de un excelente columnista, sino también de un "excelente periodista" que aprendió el oficio primero de su abuelo y después en la redacción del Diario de Pontevedra, demostrando que el periodismo local es "la mejor escuela que hay".

Alfonso Rueda. VICTORIA RODRÍGUEZ

Rueda reivindicó las vocaciones porque algunos acontecimientos recientes invitan a pensar que ciertas profesiones, como la de periodista, viven tiempos difíciles.

El también pontevedrés lamentó como, constantemente, visiones erróneas pasan a ser más legítimas que las autorizadas y el ruido elimina la diferencia, antes sagrada, entre la opinión y el hecho. Esto hace que la llamada "posverdad" abra el camino a la polarización, la crispación y el auge de posiciones extremistas que convierten en problema lo que se consideraba solución, como era a política y el periodismo sosegados, reflexivos y vinculados siempre a los hechos.

En este sentido, destacó que tanto Manuel Jabois como el Grupo El Progreso creen en un periodismo riguroso, que prestixia la profesión y es digno de todos los premios, "empezando por el premio más importante que hay y que se entrega a diario: la confianza de los lectores y de la sociedad gallega".