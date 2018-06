Manuel Durán: "Mi obsesión con el Ensino es que el club no deba nada"

MANUEL DURÁN ÓNEGA, 42 AÑOS, empresario, presidente del Ensino —que acaba de ascender a Primera División—, casado con Susana y padre de tres hijos: el mayor, Diego, tiene 20 años; luego viene María, con 18 años, y cierra la ‘tabla’ Manuel, con 14. Hace diez años, la directiva del Ensino fue a verlo para pedirle una ayuda y su repuesta fue mejor, porque decidió patrocinar el club. Era su primera experiencia en esto del mecenazgo, "la primera y la última" dice Manuel, que tiene palabras de sincero elogio para las dos féminas (Alejandra Alonso y Teté Latas) que antes de él presidieron el club: "Si no fuese por ellas, no estaríamos aquí".

En relación con el ascenso: "Fue difícil. Lo intentamos seis veces en los últimos años y por fin ha llegado. ¿La clave? Contamos con la colaboración del más destacado representante de jugadoras, Nicolás San José, recientemente fallecido, que nos trajo refuerzos importantes y con experiencia ajustándose a nuestro presupuesto, que fue para todas las secciones de 270.000 euros. El cambio de entrenador, apostando por uno de la casa, y un poco de suerte, rubricaron una temporada en la que todo salió mejor de la previsto".

-¿Este patrocinio ha tenido repercusión económica en la empresa?

-Económica no, pero sí social, que es lo que pretendíamos. Tengo tres hijos y los tres están jugando al baloncesto y con ellos hay 250 niños y algunos chicos que forman parte de nuestros diferentes equipos. Estamos contribuyendo a su educación y hay, además de los éxitos colectivos, otros individuales: Esther Castedo está en la Selección Española júnior y ahora se va cuatro años con una beca a EE.UU. Y con otra beca similar se va Silvia Ferreiros. Estas alegrías son impagables.

-¿La próxima temporada, cómo se presenta?

-En el aspecto económico tenemos que incrementar el presupuesto alrededor de 170.000 euros. Nos pondremos más o menos en 450.000. Seguiremos contando con Cafés Las Candelas, que es nuestro principal espónsor, además de Durán, y esperamos incorporar otros y recibir más dinero de las instituciones. La pretensión es hacer un equipo potente y seguir contando con chicas que nos ayudaron al éxito, y cuidando más aún la cantera.

Mantenemos esta conversación en las instalaciones de la empresa Durán. Tomamos unas cervezas, pero no cenamos porque es miércoles y… "desde hace diez años, todos los miércoles, un grupo de amigos nos reunimos para hablar de cosas que no estén relacionadas con el trabajo y con la familia. Hacemos un fondo con aportación única de 20 euros, que habrá que incrementar, porque ya dan para poco, y normalmente a las 12 de la noche estamos en casa".

Dice Manuel que su vida familiar es más intensa gracias al baloncesto: "Son muchos los fines de semana que viajamos todos juntos, unos a jugar y otros a verlos jugar. Con chicos de edades como las de los míos ya no es fácil que reuniones así se celebren, porque es normal que algunos vayan por su lado. El deporte nos une".

A Manuel le gusta mucho la música: "Toda, desde el heavy metal a Manolo Escobar". No sale de noche, no toma copas, no baila, no cocina, ve series de televisión y lee libros de historia. De Lugo le gusta mucho el centro, donde vive, y de la provincia San Cibrao, donde veranea. Es de mucho comer y hace poco se ha puesto a dieta ("he bajado 20 kilos"), aunque se con esa raro para la comida: "El verde… no me gusta. Pero ahora estoy organizando mejor los menús". Su obsesión en el club: "No deber nada, y no debemos nada, aunque a nosotros nos deben mucho". Ayudar a los demás también está en su día a día: "A Cáritas, de por vida, le enviamos mensualmente un palé de leche". Y quiere que todo sea muy legal: "Mira, aunque no era obligatorio, desde el principio hemos asegurado a todas las chicas del primer equipo. Éramos el único club de nuestra categoría que estaba así, pero queríamos que cuando a los treinta y tantos ellas tuviesen que dejarlo, hubiesen cotizado ya no poco a la Seguridad Social". Está muy satisfecho del club y de su trabajo en él, pero no tiene ningún deseo de perpetuarse: "Si viniese alguien que mantuviese la fi losofía deportiva, no tendría inconveniente en cederle el sitio".

Como el crecimiento de la empresa Durán ha sido fulgurante. Me intereso por algunos de sus secretos: "Tenemos primeras marcas, precios competitivos y un superservicio. Mira, mañana es festivo, pero solo en Galicia (la charla es el 16 de mayo, víspera del Día das Letras Galegas), y si un cliente nuestro, aunque esté a 1.000 kilómetros, tiene un problema, tardaremos en afrontarlo el tiempo que nos lleve llegar".

El sector de la maquinaria agrícola ha experimentado un cambio radical en todo y algunas máquinas son muy sofisticadas y, lógicamente, caras: "Hay tractores de 60.000 euros, pero también de 100.000 y 200.000. Tenemos una picadora de forraje que carga el material procesado, que sube de 600.000 euros". Manuel cree que el futuro del campo es bueno: "Habría que mejorar los márgenes, porque los precios de la leche y de la carne no son los mejores, pero sé que invertir en este sector es un buen negocio".