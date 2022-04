Manuel Durán: "Es la primera vez en 25 años que le vemos las orejas al lobo"

La historia de este grupo empresarial lucense, cuyo germen ha sido Durán Maquinaria Agrícola, la comenzó a escribir en 1997 su padre, Antonio Durán López. Echaba a nadar en un local de la Ronda das Fontiñas. A principios de este siglo inauguraba su sede central en A Campiña. Galicia se le quedaba pequeña. En 2005 ponía la primera piedra de su expansión nacional con la apertura de las instalaciones de La Cistérniga (Valladolid). En 2017 le tocaba el turno a las de Sucs (Lleida) y con la pandemia encima, en 2020, Mesía (A Coruña) y Tineo (Asturias). El año pasado daba el salto a Portugal. En total sus infraestructuras suman casi 110.000 metros cuadrados de superficie. A lo largo de este cuarto de siglo ha vendido unas 11.500 máquinas nuevas. Las importa de Austria, Italia, Alemania, Francia o Bélgica y las distribuye por toda España con la colaboración de su red comercial, que consta de casi 40 puntos de venta. Manuel Durán (Meira, 1976), que además preside el Ensino de baloncesto femenino, se encarga de la línea de negocio en Galicia y Asturias y su hermano, Antonio, en el resto de España.

¿Cómo afrontan la tormenta perfecta que se está produciendo?

Es un sector al que no nos perjudicó la pandemia, nos fue mucho mejor, y los años de la crisis del ladrillo fueron los mejores para la empresa en crecimiento. Pero lo que está pasando ahora es extrañísimo. Ves salir al sol por el mismo ángulo durante 25 años y desde hace siete meses sale cada día por uno diferente. No hay confianza para invertir. La gente está muy retraída. El campo lo está pasando muy mal y nos lo está haciendo pasar muy mal a los que vivimos alrededor.

Describe un panorama sombrío.

Es la primera vez en 25 años que le vemos las orejas al lobo. Jamás tuvimos una crisis y ahora estamos en una situación de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Hay desconfianza en el sistema, en el campo están perdiendo dinero, las explotaciones necesitan mucha electricidad, con lo que ha subido, y yo recuerdo la leche al mismo precio en estos 25 años. No puede costar lo mismo una botella de agua de una marca conocida o un refresco que un litro de leche, que tiene mucho trabajo detrás. Nosotros no tenemos todos los huevos en la cesta de la leche, tenemos muchos clientes que son cerealistas, que les están pagando mejor, aunque les hayan subido los sulfatos y los insumos. De hecho estamos vendiendo muy bien las máquinas de suelo, que son de alta gama. Se ve que a las zonas cerealistas la crisis no ha llegado como a las de leche y carne. Es una pena porque cuando no tengamos leche tendremos que importarla y nos fijarán el precio. Después sí que la vamos a pagar. Y ahora que somos autosuficientes tendríamos que cuidar más la agricultura y la ganadería.

Otro de los problemas es la carencia de suministros, ¿lo padecen?

A nosotros nos pasa. Uno de nuestros proveedores principales de Austria tiene 2.000 máquinas terminadas en fábrica a falta de uno o dos componentes. Acabo de recibir las facturas de tres máquinas que vienen incompletas y me dicen que me pagarán después un plus para montar los accesorios cuando les lleguen. Yo esto no lo vi en la vida. Otro de nuestros proveedores lleva desde junio sin entregarnos un solo tractor, desde hace diez meses. Suerte que nosotros trabajamos con un stock a un año. Pero estamos terminando las unidades y no nos llegan nuevas. Esto puede ser una catástrofe para muchos concesionarios de maquinaria agrícola. Se está juntando el hambre con las ganas de comer.

¿También están sufriendo la subida de precios?

Nos ha presentado esta semana una factura una marca de tractores, que después de subir un 10% en 2021, va a incrementar de una tacada otro 16% y a lo mejor sigue. Estamos hablando de un 26% en 16 meses. Eso no se ha visto en la vida. También hay que sumar el anuncio de subvenciones que no llegan y siete meses de sequía.

¿Cómo les repercuten todos estos problemas?

Hay mucha gente que se nos echa atrás en los tratos, que cuando llega la máquina te dice que ya no la quiere, que se lo pensó mejor… La ventaja que tenemos es que si el mercado empieza a tirar, suben la leche y la carne, llega alguna subvención… nosotros sí tenemos material para entregar. El feeling no es bueno, pero si el agricultor y el ganadero tienen dinero, lo invierten, no son como otros sectores que a lo mejor son conservadores.

¿Así será complicado plantearse proyectos?

Nosotros en 2017 hicimos una inversión de cuatro millones y entre 2019 y 2020 otros tres millones. Ahora tenemos las infraestructuras y a lo mejor no tenemos clientes. Además, nos acaba de conceder una licencia de obra el Concello de Lugo solicitada en 2014 para ampliar nuestras instalaciones en A Campiña. Y ahora no podemos hacerlo.

¿Cuáles son sus principales mercados?

Nuestros mercados más fuertes son Aragón, Cataluña, Castilla y León y Cantabria, así como Asturias y Galicia. Tenemos una clientela muy buena y profesional porque nos especializamos en maquinaria de calidad y precisión.

¿Cuánto puede costar alguna de esas máquinas?

A nosotros por lo que nos conocen en España es por los aperos, sobre todo para forrajes, máquinas para segar, rotoempacadoras, encintadoras, autocargadores... Hay máquinas de gran capacidad que pueden valer 300.000 o 400.000 euros. Son para profesionales, cooperativas… Pero también tenemos de 10.000, 15.000...

¿Quién le produce más quebraderos de cabeza, su empresa o el Ensino, que preside?

El Ensino bastante más. Empezamos como patrocinadores y cuando entramos en la directiva hace cuatro o cinco años, junto a Moncho y Enrique de Cafés Candelas, le dimos un salto de calidad, pero nos está quitando mucho sueño. Es algo increíble lo que hemos alcanzado. Nos clasificamos para Europa, todos los años para la Copa de la Reina excepto este… y mira que poca repercusión tiene.

¿Le cuesta dinero?

El Ensino está muy bien considerado a nivel nacional. Nos costó muchísimo ganarnos este respeto. Pero es un tema deficitario, cada año vamos perdiendo un poquito y lo vamos asumiendo, pero algún día, si no recibimos más ayuda, tendremos que dejarlo. Yo soy socio del Breogán y da gusto ver a todas las autoridades en el palco. No falla nadie. Pero en nuestros partidos fallan bastante, cuando ambos estamos en la máxima categoría. No se nos ayuda como se debiera.

¿Le duele esa falta de apoyo?

Es una pena tener el nivel que tenemos en este equipazo. El otro día había un representante internacional de jugadoras. Por la mañana lo llevé al partido del Breogán y había 5.200 aficionados y por la tarde en el Ensino se preguntaba dónde estaban. Si te gusta el baloncesto, te gusta el baloncesto. En España tenemos una de las mejores ligas de Europa. Todas las jugadoras del Ensino o son internacionales por su país o lo fueron en categorías inferiores con España. Por 10 euros puedes ver un partido y si eres socio te sale a seis o siete euros.

¿Y no solo es baloncesto?

Tenemos un sistema de becas para jugadoras en formación. Tenemos un convenio con el Colegio Galén y las jugadoras vienen a Lugo y estudian en este centro. Tenemos jugadoras de Monforte, Foz, Ourense, Soria…, que están en nuestro equipo junior, que acaba de proclamarse campeón gallego ganando todos los partidos. Conseguimos además que cinco o seis chicas cursasen sus estudios universitarios gratis en Estados Unidos. De hecho Esther Castedo termina ahora allí y esperamos que vuelva a jugar con nosotros. El Ensino está haciendo cosas muy bonitas, pero no se sabe.