Manuel Boquete preside el Colegio de Médicos de Lugo, integrado en el Consejo General de Colegios de Médicos, y aunque evita condenas categóricas al papel jugado por Fernando Simón sí se muestra escéptico sobre la gestión de la pandemia.

El Consejo General de Colegios Médicos pide el cese de Fernando Simón por "por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia". ¿Cree justificada esa censura?

Yo creo que la gestión de la pandemia es susceptible de mejora. No tengo nada en contra del doctor Simón, pero creo que las cosas se podrían haber hecho mejor.

Para el colectivo la gota que ha colmado el vaso son las declaraciones de Simón sobre cómo se protegen los médicos frente a la enfermedad. ¿Cómo lo están enfrentando los médicos de Lugo?

Los médicos están agotados y también preocupados porque no se atienden sus consejos ni sus necesidades. Y esa inquietud se debe a que es difícil entender a la gente que no cumple las normas. Yo veo a mucha gente que las cumple, pero muchos no las respetan. Hay quien no entiende ese mensaje de que cuando uno se cuida a sí mismo está cuidando también a los demás.

¿Y cómo se corrige la situación en la que se encuentran los médicos?

Lo primero que hay que hacer es entender que están en una situación muy difícil, porque la carga asistencial ha aumentado mucho. Y están teniendo que hacer frente a ese aumento de pacientes sin que haya refuerzos, aumentos de plantilla. Están preocupados y es lógico. Hay que atender las demandas que plantean para poder hacer frente a la situación y la gente tiene que entender la necesidad de actuar de forma responsable ante la pandemia.