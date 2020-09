¿Por qué se mantienen las restricciones en Lugo?

El Sergas, tras la reunión del comité clínico que evalúa la situación epidemiológica en Galicia, decidió este miércoles mantener las restricciones en Lugo. En cambio, las levantó en los municipios de A Costa da Morte en las que también habían sido impuestas. ¿La razón? La evolución del virus no es tan buena en Lugo como cabía esperar.

Según la orden publicada este miércoles en el DOG, las tasas a 3, 7 y 14 días en la comarca de Lugo oscilan "lixeiramente" pero se mantienen "elevadas".

Sobre el brote de Lugo, en concreto, el informe de los expertos destaca que sigue presentando características de alto riesgo, "como son unha taxa de incidencia nos últimos 3 días, que baixou lixeiramente respecto do informe anterior pero que se mantén en niveis de risco alto".

También señalan que "a porcentaxe de positividade de probas PCR realizadas na zona do gromo, que non se modificou significativamente pero que segue estando en niveis de risco alto". Una circunstancia que se repite en cuanto al porcentaje de positividad de las pruebas PCR realizadas a los contactos de los casos detectados, "que tampouco se alterou de forma significativa pero que mantén este gromo no nivel de risco alto".

► Consulta aquí la nueva orden del DOG