Rubén Arroxo: "Para manter investimentos haberá que subir taxas e impostos en 2025"

Cumpriuse un ano das eleccións pero, polo que sucedeu estes últimos meses no Concello, onde houbo cambio de alcaldesa e outros movementos e houbo que afrontar medidas económicas, dá a sensación de que estamos nun novo comezo de mandato.

Si, pode que sexa un novo comezo, que houbera moitos cambios, proxectos grandes que foron rematando e outros que se están poñendo en marcha. Pode dar esa sensación socialmente, aínda que tamén hai continuidade do que había ata agora.

Apreciouse -sobre todo ao comezo, pode que algo menos ultimamente- unha maior sintonía coa nova alcaldesa. Canto hai de realidade e canto de estratexia?

Hai boa sintonía persoal, pero iso é o de menos, o máis importante é que hai unha boa sintonía a nivel político para que o goberno funcione o mellor posible e se poidan levar adiante as cousas da mellor forma.

Consideraron entón que era necesario escenificala máis? Quizais tamén porque estamos nun momento no que tamén hai unha nova oposición?

A ver, novo momento haino, dende logo, pero sempre tendo en conta que hai un proxecto acordado hai un ano, unha fólla de ruta marcada, que eu creo que imos poder cumprir, porque temos a referencia de que no anterior mandato cumprimos o 95% do que prometemos.

É evidente tamén que aumentou a presenza pública dos membros do BNG e a visibilización que fan dela. Por que? É o efecto Ana Pontón, o efecto Paula Alvarellos ou o efecto Elena Candia?

Pois eu creo que temos a mesma. porque realmente dedicámoslle todo o día, ata onde damos chegado, antes e agora.

A mesma non, só hai que mirar os actos aos que van.

Igual se dá máis conta dela. Pero realmente a maioría dos días eu saio ás oito da mañá da casa e acabo chegando ás dez ou as once. Eu estou en todos os lados, ao mellor de forma diferente, pero estou todo o día como sempre. Igual tamén cambiaron as situación sociais. Dende que pasou a pandemia é unha barbaridade os actos públicos que hai.

"Non somos quen de explicarlle á xente a lentitude que ten a administración"

Pode que sexa necesario comunicar máis para compensar unha xestión que non vai precisamente rápida? Os asuntos municipais tardan en saír...

Si, estou totalmente de acordo. Hai moitas veces que igual non somos quen de explicarlle á xente a lentitude que ten a administración. E poño un exemplo. Vén unha persoa que pide que lle repares unha rúa en mal estado, pos todo o proceso a funcionar, pero desde que dás a orde política ata que se executa pasa máis tempo de que o cidadán quere. Igual vivimos nunha sociedade tamén da inmediatez, queremos que todo vaia moi rápido, e a administración segue sendo lenta. Iso si que o hai que corrixir, pero non é fácil.

Esa explicación vale para o Concello e non para outras administracións? Nos últimos meses houbo moitas queixas polas fochancas na cidade, responsabilidade do BNG, á vez que pedían ao Estado que arranxara as súas estradas.

Sobre as estradas do Estado, hai unha diferenza. O Concello tiña todo programado e preparado para empezar a traballar cando parase de chover. Nestes últimos quince días fíxose un traballo inmenso. Os arranxos das estradas do Estado nin sequera están licitados.

Como vai o plan municipal? Segue a haber fochancas impresionantes nalgunhas rúas.

Van máis de cen reparacións de danos importantes, dunhas trescentas necesidades que temos localizadas. Cremos que en quince ou vinte días estará todo reparado. Irán aparecendo outras, porque as rúas gástanse, para iso hai unha concellería de Infraestruturas que fai mantemento, pero os arranxos van aguantar porque se están facendo con aglomerado en quente, en vez de con outro tipo de materiais, máis de parcheo, que se empregaban antes.

"Hai que ingresar o suficiente para o gasto existente"

Como está a afrontar o BNG nas súas áreas a falta de diñeiro que ten o Concello?

É unha situación que afrontamos como goberno, analizando como faría calquera na súa casa ou na súa empresa. Este ano houbo certa contención do gasto, pero estase buscando que se note o menos posible, dándolle prioridade ás cousas importantes. Hai que ingresar o suficiente para o gasto existente. E o certo é que o Concello puido permitirse ter conxeladas durante moitos anos practicamente todas as taxas. Agora vai haber que facer subidas, da forma máis progresiva posible pero que a xente que menos renda ten non as sufra. Estamos traballando xa dende hai tempo para iso.

Taxas e tamén impostos? Ibi, circulación...?

Vai haber que revisar case todo, terá que ser nas porcentaxes mínimas necesarias, pero é que case todo leva dende o 2009 sen tocarse. O lóxico é que se tocara todos os anos porque se hai inflación o lóxico é subir de acordo ao IPC, como se viña facendo, pero logo veu a crise de 2008, o covid... Intentouse aguantar, pero todo sube e tamén os gastos do Concello.

Os números non estarán pechados, pero en canto estiman que sería necesario aumentar a recadación?

O suficiente para non ir a débeda o ano que vén. Este ano foi de 13,5 millóns, e se queremos manter o nivel de investimentos... Aínda que igual o ano que vén non necesitamos tanto investimento…

Ou precisamos máis, porque o capítulo deste ano é máis ben modesto.

É algo que aínda non temos pechado, pero a intención é non ir a débeda.

"O persoal municipal reclama cuestións ás que pode ter dereito, pero non deixa de traballar"

E o descontento do persoal municipal co goberno como está a afectar á xestión municipal e que impacto cre que vai ter nela?

O persoal é moi profesional e así nolo demostra, non o digo como palabras baleiras. Reclaman cuestións ás que poden ter dereito, efectivamente, pero non por iso deixan de facer o seu traballo, nin moito menos.

Non foi arriscado, ou mesmo provocador, que o BNG levara ao pleno unha moción sobre a reforma laboral e os dereitos dos traballadores, máis aínda cando o persoal municipal se queixa do silencio do executivo municipal ás súas reivindicacións?

Son iniciativas diferentes. Esta é unha que o BNG está a levar a todos os concellos porque a reforma laboral que fixo o PP en 2012 segue a ser moi perxudicial. Estanse a facer reformas, pero seguimos con esa que tanto dano fixo.

"En principio, a limitación de peso será permanente e para todo o casco histórico"

Nas últimas semanas preocupan máis as novas normas de tráfico no casco histórico, sobre todo a limitación do peso a 3.500 quilos, de momento temporal, en varias entradas e na zona de obras, o que afecta ao reparto de mercadorías. Son obras que fai o PSOE nunha cidade na que a mobilidade é competencia do BNG. Como se están a tomar decisións de tanto calado como esta?

A través da comisión de tráfico. Nela está a alcaldesa, o xefe da Policía Local, a xefa de Mobilidade, o xefe de Enxeñaría, o concelleiro de Infraestruturas, Alexandre Penas, e eu. Debatíronse moito os asuntos tanto dende o punto de vista técnico como de decisións políticas. Creo que está funcionando moi ben e está moi ben trazado o que se quere facer no futuro.

Está satisfeito con como se están implantando os cambios? Os repartidores atopáronse con esa restrición da noite para a mañá e aseguran que lles está causando moito perxuízo.

Mentres duren as obras vai haber problemas no día a día, pero creo que somos áxiles solventándoos. Todas as cidades están controlando o acceso de vehículos pesados a cascos históricos. Aquí na teoría xa se facía, pero na práctica había certa permisividade. Non podemos pensar que un casco histórico ten que funcionar como un polígono industrial, que haxa barra libre. Cando teñan que entrar vehículos pesados (de máis de 5.500 quilos) terán que solicitar autorización e daráselles sempre, pero vaise establecer un protocolo de seguridade e que haxa un maior control.

Pero as queixas non chegan dese tipo de vehículos, senón da franxa de entre 3.500 e 5.500.

É un debate que se leva tempo dando. Creo que Lugo é bastante permisivo, noutras cidades teñen que entrar con carretillas eléctricas dende fóra. Porque ademais isto vai moi ligado ás zonas de baixas emisións. Un Vehículo que desexe entrar diariamente, que sobrepase os 3.500 quilos e que non teña unha alternativa para desenvolver o seu traballo, mirarase e faráselle a excepcionalidade.

Pero entón pode que esa excepcionalidade deixe de selo, porque haberá moitas empresas que aleguen que non teñen outro xeito de traballar.

Hai que xustificalo dalgunha maneira, e os técnicos vano revisar. De tódolos xeitos, a maioría dos vehículos non superan os 3.500 quilos. En todo caso, son medidas que se están tomando mentres duren as obras porque se vai facer unha ordenanza e haberá un proceso de exposición, de alegacións e de debate no que quedará concretado.

Non sabemos entón se esa limitación de peso vai ser permanente e se vai estender a todo o casco histórico.

En principio si, pero non quita que se permita un debate da funcionalidade destas medidas. E se vemos que non son operativas ou que causan moitos problemas, pois todo é revisable. Pero o criterio é que tódolos vehículos pesados teñen que ter un certo control.

Semellan razoables as medidas para coidar o casco histórico, reducir o tráfico pesado e as emisións contaminantes, pero iso terá custo para os cidadáns e sobre todo para os profesionais. Serían razoables tamén axudas para a substitución de vehículos? Ten algo previsto o Concello?

Son outras administracións as que están sacando axudas para iso. Eu quero ser consciente da situación de autónomos e de pequenas empresas, que van ter moitas máis dificultades. Por iso debemos ser flexibles durante un tempo, sobre todo co tema do combustible, e que o cambio sexa progresivo. De feito, a zona de baixas emisións xa tiña que estar implantada. Nós estabamos en contra dela, porque entendiamos que tal como estaba concebida provocaba dano social, estás apretando máis ao mellor a quen menos posibilidades ten. Pero non podemos saltar a lei.

O obxectivo do BNG é diminuír o tráfico na cidade, pero iniciou unha ofensiva para que a Xunta abra aos seus aparcadoiros ao público fóra do horario laboral. Deuse conta de que non é tan sinxelo prescindir do coche?

O coche é necesario, pero debe usarse só cando é necesario porque ás veces usámolo sen necesidade real. Sempre dixemos que nunha cidade na que se quere avanzar na peonalización do casco histórico e da Ronda da Muralla ten que ter aparcadoiros na contorna. A Xunta ten o do Multiusos e os dos institutos, podería abrilos, igual que fixo o Concello co do antigo Seminario. Hai que lembrar que a peonalización do centro é froito dun acordo plenario que se tomou por unanimidade en 2017 por iniciativa do BNG, cando aínda eramos oposición. Estase traballando no proxecto que temos marcado non só como goberno senón como corporación.

"Imos ver se é viable seguir peonalizando a Ronda da Muralla sen acabar a segunda ronda"

Para o actual mandato anunciaron a peonalización da Ronda entre San Fernando e Bispo Odoario. É viable sen antes rematar a segunda ronda entre A Milagrosa e a Ronda do Carme?

Iso é o que queremos ver. Estamos traballando en ver todas as alternativas de tráfico, ver como afectaría, se habería que facer intervencións, porque para rematar a segunda ronda non é sinxelo porque hai moitos terreos cunha situación urbanística complexa. Faremos como na Mosqueira, onde se fixo un estudo moi bo do tráfico nas rúas da contorna e despois trasladouse a un programa informático que fixo unha medición calculada de como funcionaría o tráfico ao cortar a rúa. Non foi unha ocurrencia.

E o taxi a demanda para as parroquias, para cando?

Estamos para aprobar a nova ordenanza de taxis, no pleno de xuño ou de xullo. Despois temos que mandala á Xunta e ten que volver ao pleno. E despois imos facer un plan piloto con dúas ou tres parroquias, témolo bastante trazado xa coa asociación de taxis. Porque aínda que ten que saír a concurso, o máis probable é que só se presente a asociación, porque en Lugo non hai quen dispoña dunha flota de vehículos pequenos. O plan é facer a proba piloto en 2025 e en 2026 levar o servizo á totalidade das parroquias.

"Vai ser un San Froilán potente, con sorpresas musicais que van gustar"

Como vai vir o próximo San Froilán? Co mesmo orzamento dos últimos anos e prezos máis altos non dará para o mesmo...

Vai ser un bo San Froilán sen dúbida, porque se está traballando xa nel. Coa colaboración doutas administracións, como a Deputación, e os patrocinios privados, imos ter un orzamento semellante. As festas non se van reducir porque se están planificando bastante ben. Van ser bastante potentes, porque xa hai algunhas cousas miradas e vai haber sorpresas positivas no eido musical que van gustar.

Haberá, como se vén pedindo, artistas de renome?

Teño 38 anos e cando tiña once xa escoitaba aquelo de que este é o pero San Froilán de nunca.

Que noticias ten do novo auditorio?

Remataron as obras hai uns meses. Queda a limpeza xeral, que parece un tema menor pero non o é.

Anunciáronnola hai un par de meses. Como pode ser que un tema así non sexa capaz de saír adiante cando se supón que a apertura do auditorio é unha das prioridades para o goberno e a cidade? É un problema de tesourería?

A verdade é que non sei como está [corresponde á área socialista do goberno], pero bueno, é a recta final, despois de que a Xunta nos entregara un edificio desastroso. Calquera persoa cun mínimo de formación vería que aquelo estruturalmente é difícil.