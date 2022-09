Manos tendidas para ayudar

CON LOS AÑOS, el voluntariado se ha convertido en una actividad de gran relevancia social por la labor de amparo que para los colectivos más desfavorecidos supone. A la vez, resulta una experiencia formativa en lo humano para la persona que presta la ayuda porque permite conocer unas circunstancias complicadas y muy reales de las que la sociedad no siempre es plenamente consciente de que existen de forma tan extendida.

Xosé Luis, un bombero jubilado de 70 años, que nació en una casa de comidas y trabajó toda su vida en cafeterías y restaurantes de la ciudad para completar sus ingresos, imparte, desde hace seis años, formación en hostelería a menores de edad en situación de vulnerabilidad a través de la Fundación Dignidade. Todo empezó a través de una compañera suya del coro musical de la Xunta que le ofreció la posibilidad de, con sus conocimientos, ayudar a otros. Ya lo dice él: "Yo prefiero enseñarles a pescar que darles un pez porque el pez te soluciona el día, en cambio, si les enseñas a pescarlos por sí solos, nunca pasarán hambre", explica metafóricamente. Por ello, cuando se lo propusieron no dudó ni un segundo si aceptar o no.

Desde entonces, forma a estos chicos para saber atender la barra y la sala, a la vez que les transmite los valores que ha conocido. Desde el primer día les avisa de que "lo más importante es la actitud, quien no la tenga no pinta nada aquí porque la aptitud ya la iremos adquiriendo, pero si no hay ganas, en la vida no se puede aprender nada". Xosé Luis les infunde el hábito de tratar a las personas a las que atienden de usted, un valor que cree perdido, y que sigue viendo tan necesario, "porque en estas cosas es donde se marca la diferencia", asegura.

Les enseña a poner cafés con las máquinas propias de una cafetería, a servir, llevar la bandeja, poner una mesa, coger la nota, servir las consumiciones, recoger y hasta a ser capaces de distinguir una copa de vino de una de coñac y un café irlandés de uno manchado. También les machaca la importancia de saber estar, ser respetuoso con todo el mundo y mantener la educación dentro y fuera del trabajo.

Estos chicos y chicas viven tutelados por la Xunta, ya sea por necesidad o por estar ingresados en un centro de menores. La ingrata vida que han tenido, "vienen de un mundo muy hostil y duro", les ha ofrecido ahora, gracias a educadores y voluntarios como Xosé Luis, una segunda oportunidad. La ocasión de reinventarse y encontrar un trabajo para comenzar una nueva vida a través de los cursos formativos que imparte el Centro de Intervención en Medio Abierto (Ciema).

De la docena de alumnos que ha tenido, la mayoría de etnia gitana, cuatro han conseguido un trabajo, ganarse la vida y, con ello. insertarse en una sociedad en la que antes eran el eslabón más débil. Uno de ellos, Mario (nombre ficticio), un menor que tenía mucho interés en aprender el oficio hostelero cuando estudiaba bajo la batuta de Xosé Luis, consiguió un trabajo en un conocido establecimiento de la ciudad. El día que lo contrataron llamó a Xosé Luis para contárselo, él se alegro tanto por un chaval que, pese a tener todo en su contra, logró con su esfuerzo ser lo que nunca imaginó.

Guarda también palabras de agradecimiento para Café Candelas, a los que contactó para pedirles cafeteras y los granos necesario para poder instruir de forma gratuita a estos menores en las labores de hostelería. La total colaboración "desde el minuto uno" de la firma de café lucense -"les faltó tiempo para mandarnos todo", dice- ha contribuido a que esta experiencia sea tan completa para el alumno. Candelas hizo llegar desinteresadamente al centro dos máquinas para hacer cafés y granos de todo tipo para que así pudieran los menores aprender.

REFUGIADOS. Sara López López, lucense de 21 años, que estudia Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), es voluntaria de la Cruz Roja desde el mes de mayo. Su labor sin ánimo de lucro se centra en enseñar español a grupos de refugiados ucranianos, de entre 17 y 50 años, a los que la invasión rusa expulsó de su país. Escogió dedicar su tiempo libre a esta actividad solidaria porque "tenía ganas de probar". Su hermano ya había sido colaborador de la Cruz Roja en acciones centradas en el apoyo a las personas sin hogar. Sara se convirtió en profesora, sin haber tenido nunca vocación docente, "solo por ayudar". El tiempo le ha dado la razón sobre su decisión: "Te sientes gratificado porque no dejan de darte las gracias por dedicarles tu tiempo, ponen todo de su parte", explica. Poner su grano de arena para que la capacidad de acción de la Cruz Roja. Estos diez ciudadanos ucranianos aprenden con Sara el idioma desde cero. Ninguno sabía una palabra de español cuando llegó. "Ya escriben frases cortas y manejan el vocabulario básico", cuenta.

Los voluntarios aún en minoría

A pesar de que cada año más ciudadanos comienza a realizar actividades de voluntarido, en Galicia son alrededor de 44.000 los ciudadanos que son voluntarios.



Desde una perspectiva nacional, en España hacen voluntariado en torno a 2,7 millones de personas, lo que supone un 6,6% de la población total del país.



Perfil

Según el último informe del Observatorio del Voluntariado, el perfil del voluntario es el de una mujer, de entre 25 y 44 años, con estudios medios y universitarios y un nivel económico medio alto.