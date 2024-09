Manolo Chousa: "Ofreceremos tapa de callos todos los días del año"

Es el propietario de Pan do País en Fontiñas y de la cafetería de As Gándaras y abre mañana un nuevo local.

Sí, la cafetería Mamá Lisa frente a la residencia de mayores de As Gándaras. Es una buena ubicación porque da servicio a la residencia, al hospital, al polígono y al campo de fútbol. Como está en un cruce de calles pasa mucha gente.

¿Qué horario tendrá y qué ofrecerá?

Estará abierta todos los días de la semana de seis de la mañana a doce de la noche. A partir de este lunes. Daremos desayunos, ofreceremos servicio de hamburguesería y tablas de embutidos ibéricos y quesos. Contaremos con toda la gama de cervezas del grupo Heineken, tendremos diez grifos distintos.

¿Y de tapas?

Ofreceremos tapa de callos a diario. Las tapas cambiarán cada día, habrá oreja, morro, raxo... distintas opciones, pero la de callos la tendremos siempre.

¿Ha reformado el local?

Sí, hicimos una reforma integral. Tendrá terraza climatizada y terraza exterior. También una zona de juegos infantiles para que los niños se diviertan mientras los padres se toman algo tranquilamente en la terraza.