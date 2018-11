Una mano amiga para saltar al mundo

Todos solemos tener uno o varios referentes en la vida, personas a las que contamos problemas, alegrías, dudas..., a las que pedimos consejo o con las que pasamos tiempo. Normalmente son familiares y amigos, pero esa realidad no existe para muchos jóvenes que viven en centros de menores. En muchos casos, sus únicos adultos de referencia son los trabajadores de estos centros, generalmente especialistas de distintas disciplinas sociales, sobre los que es inevitable que a veces los jóvenes tengan prejuicios. Necesitan personas ajenas al sistema de protección –"este pode chegar a ser un pouco burbulla", dicen en Igaxes– que les abran otras perspectivas y les sirvan de apoyo para saltar a la vida adulta.

La preparación para el tránsito a la independencia es el rol que desempeña la ONG Igaxes en Galicia desde 2005 gracias a un convenio con la Xunta y en esa labor se está demostrando eficaz su programa de voluntariado Referentes. Está destinado a personas mayores de 25 años –para que haya una diferencia mínima de edad– que no trabajen en el ámbito social. El programa nació en 2011, a Lugo llegó en 2015 y Eva Cabanelas, veterinaria de formación, docente de vocación y espíritu inquieto donde los haya, lo conoció hace un par de años. Los adolescentes le motivaban y tras anotarse, pasar alguna entrevista y recibir una formación mínima, se echó al ruedo.

Igaxes le propuso conocer a Ludmila Sanches, que por entonces tenía 17 años y estaba "moi disposta", dice Eva, a conocer gente. La joven se define introvertida, por eso le gustan personas como Eva. "Es muy sincera y habla mucho, no como yo. Ojalá llegue a ser como ella", dice.

Eva Cabanelas, referente: Eu penso que ela sabe que pode contar comigo e creo que me considera unha amiga, como eu a considero a ela

Ganas no le faltan y, pese a esa supuesta introversión, asombran la madurez y la claridad de ideas que manifiesta. Reconoce que le asustaba entablar relación con una persona mayor que ella, pero hoy es una convencida de las bondades de este programa. "A lo mejor la gente se piensa que es para ayudar económicamente, pero no es nada de eso", explica. "Es una relación muy especial. Le cuento a ella cosas que no cuento aquí. Porque a otra gente tampoco me gusta contarle que estoy en un centro. No lo entenderían. Esta semana tuve que explicar en clase que hay centros de protección y centros de medidas judiciales y que por estar en un centro no eres una criminal", explica molesta.

COMIENZOS. Durante los primeros seis meses, Eva y Ludmila se veían una vez a la semana, el mínimo que establece el programa, para tratar de crear el vínculo. Quedaban a tomar un café, iban al cine, caminaban... Poco a poco fueron ganando confianza y empezaron a compartir otras actividades y momentos, como entregar currículums, acudir al médico, hacer recados o quedar a comer. "En principio pode parecer difícil porque non tes nada en común, e normalmente o referente é quen ten que tirar máis da relación, sobre todo nos comezos, pero é moi enriquecedor e moi gratificante. Eu recoméndoo moito. Creo que, a día de hoxe, ela considérame unha amiga, como eu a considero a ela", afirma Eva.

Esta referente cuenta que entrar en contacto con estos jóvenes, generalmente con vidas complicadas, permite descubrir una realidad que, como era su caso, es desconocida por gran parte de la población. "Eu o que sempre intentei foi escoitala e animala moito, nos seus estudos, nas súas vocacións... Quixen contaxiarlle o entusiasmo que eu teño por facer cousas. E creo que un pouco conseguino, porque agora ela tamén é voluntaria".

Ludmila, referida: Me gusta estar con ella, es muy sincera y habla mucho, y sé que cuando deje el centro no voy a estar del todo sola

Ludmila acompaña a discapacitados de Aspnais en momentos de ocio. "Es precioso. Es lo que estoy estudiando", explica. Porque, aunque en algún momento quiso ser educadora infantil, el ciclo medio de Atención a Persoas Dependentes que cursa le descubrió otra vocación: de educadora social. De hecho, sus planes pasan por iniciar, el año que viene, el ciclo superior de Integración Social, en A Coruña. Será la ocasión de independizarse, algo que le produce "muchísimo miedo", dice. "Me da miedo vivir sola y también con otras personas", confiesa. Porque, aunque cuando llegó a un centro de menores, con catorce años, le costó aceptarlo –"me preguntaba por qué no podían mandarme con algún familiar", recuerda– ahora asegura que es lo mejor que le ha pasado. "Han sido los mejores años de mi vida", asegura. Valora la ayuda económica mensual (algo más de 100 euros), que le permitirá tener unos ahorrillos para el momento de independizarse; la terapia psicológica y la "caña" que le daban para que estudiara. 2En ese momento no estaba de acuerdo, pero ahora lo entiendo", dice.

Cuando abandone la vivienda de Igaxes, Ludmila podrá seguir, si quiere, dentro del programa Mentor. Y sin duda, contará con el apoyo de Eva. "Sé que no voy a estar del todo sola", concluye.

No todos los jóvenes del programa Mentor proceden de centros. Algunos ya residen fuera, pero son potenciales beneficiarios de este voluntariado. En la vivienda que Igaxes tiene en Lugo conviven ahora mismo seis chicos y dos están en disposición de participar en Referentes. Así lo considera el equipo técnico y así lo desean ellos. Se buscan referentes.