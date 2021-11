Convocan una manifestación en Lugo tras el "ataque tránsfobo" en la muralla

La Asociación de Familias de Menores Trans de Galicia (Arelas) ha condenado este jueves "enérgicamente" la "agresión a una mujer trans" en Lugo el pasado domingo, cuando fue empujada desde la muralla por un hombre con el que había estado de copas y que la dejó abandonada en el patio interior de una vivienda en el que cayó desde unos 12 metros de altura. El detenido fue puesto en libertad con cargos.

Así lo ha indicado esta asociación en un comunicado, en el que critica que, además de empujarla desde lo alto, "la abandonó con heridas graves y fracturas, a su suerte". Por ello, la Plataforma Feminista de Lugo, AmiZando, Sete Outeiros y la propia Arelas han convocado una manifestación de repulsa para este viernes a las 19.00 horas delante de los juzgados de Lugo, en la Praza de Avilés.

"Una vez más tenemos que ser testigos de lo que el odio y la intolerancia causan en nuestra sociedad", lamenta Arelas, que añade que "una vez más la sociedad lanza a las personas trans el mensaje terrorista y homicida de que no respetamos ni vuestro derecho a vivir".

Sobre lo sucedido en Lugo resaltan que sus pensamientos "sólo puede estar con la víctima y con su familia", por lo que le desean "la más pronta recuperación posible". La mujer, que ingresó en la Uci con múltiples fracturas en las extremidades y en varias vértebras, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica y permanece consciente y estable, dentro de la gravedad. La joven transexual sufrió estas lesiones a consecuencia del impacto que sufrió tras precipitarse desde una altura de unos doce metros, una caída que, según denunció, no fue accidental.

Además, reprocha Arelas que el entorno en el que agresiones como ésta se producen "carece de los mínimos recursos y mecanismos de control y apoyo". "Esta víctima carece, en la ciudad de Lugo, de un servicio de asesoramiento específico en materia de derechos LGTBIQA+; la policía local no posee entrenamiento específico en materia de atención a la diversas...", lamenta.

"Nuestras administraciones no están colocando prácticamente ningún obstáculo para que hechos como este no se lleguen a producir o que, de hacerlo, las víctimas encuentren el respaldo institucional necesario", concluye Arelas.

Por ello, espera que es esta ocasión "exista reacción unánime y sin fisuras contra la LGTBI-fobia", concluye en el comunicado la presidenta de Arelas, Cristina Palacios.

EL HOMBRE QUE LA RESCATÓ. El hombre que socorrió a la chica llamó al 092 y se quedó hablando con ella desde el adarve considera que tan solo hizo lo que hubiera hecho cualquier otro ciudadano, pero la casualidad lo convirtió en héroe. La persona que escuchó los gritos desesperados de la joven supuestamente arrojada desde el adarve —un hombre natural de Perú, pero residente en España desde hace 17 años— llamó de inmediato a la Policía Local y no se separó de la chica hasta que llegaron los efectivos de emergencias.

"Todos los días salgo a pasear por la muralla sobre las siete de la mañana y el domingo había poca gente. Cuando estaba dando la primera vuelta escuché voces, pero a veces, el fin de semana, se escuchan gritos de jóvenes de botellón, así que no le di importancia. Sin embargo, cuando estaba dando la segunda vuelta volví a escuchar voces en el mismo sitio y me pareció que alguien pedía auxilio, así que me asomé y vi a una chica tumbada en el suelo".