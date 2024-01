La manera de nombrar importa

Marisol Bravos, que sufrió polio a los tres años, recuerda paseos familiares en los que se acercaban a su madre para desearle en su presencia: "Ojalá Dios te la lleve pronto". Si su progenitora entraba en una tienda a hacer una compra y ella decidía esperar fuera, le daban limosna. Fueron sus padres quienes la enseñaron a leer y escribir porque no pudo empezar la escuela cuando correspondía. No se concebía que alguien como ella, una niña que debía caminar con dos bastones por las secuelas de su enfermedad, fuera a clase.

Tiene 68 años y ha sido una activista de la inclusión toda su vida. Le parece, como a todos los participantes en este reportaje, que las palabras importan muchísimo, que la manera en la que nos denominamos unos a otros ayudan a conformar la realidad, a que la sociedad te vea de una u otra manera, a que cuente contigo o te deje de lado. Por eso, se alegra de la eliminación de la palabra 'disminuido' de la Constitución, pero no le acaba de convencer su sustitución por 'persona con discapacidad'. Aprecia el uso de 'persona', pero querría que se hubiese optado por 'persona con diversidad funcional'.

"Porque, ante todo, somos personas y somos diversos. Todos somos diferentes. Tú has llegado aquí caminando y yo lo he hecho en silla de ruedas pero las dos estamos aquí. Diversidad funcional abarca a personas con todo tipo de discapacidad, es un término inclusivo", explica.

Tiene la cronología clarísima. A principios de los 30 del siglo pasado, la denominación habitual era 'anormal'; a mediados, 'deficiente', a principios de los 40, 'inválido' o 'impedido'. Había una Asociación Nacional de Inválidos que entregaba una ayuda de 1.500 pesetas a las familias con hijos en esa situación. "No había que justificar nada. No tenías que usar la ayuda para estudios, por ejemplo", apunta.

En los 70 se instauró la denominación de 'subnormal'. Hacía 5 años que existía el Día del Subnormal. En Lugo, Aspnais funcionaba desde el 66 y, efectivamente, su nombre era el de Asociación de Madres y Padres de Niños Subnormales. Cualquier periódico de la época muestra esa palabra en mil titulares. La revisión de la hemeroteca hace al lector del siglo XXI ir de espanto en espanto.

Bernardino Pardo -hijo de la fundadora de Aspnais y hermano de uno de sus usuarios, el niño que prendió en Conchita Teijeiro la llama de la movilización social- recuerda todavía el DNI de su hermano. "Poñía 'Profesión: Subnormal'. Era algo que molestaba moitísimo á miña nai, sacábaa de quicio", señala. Marisol tenía un certificado que la calificaba así y que estaba en vigor cuando estudiaba Magisterio, con muy buenas calificaciones por otra parte.

"Ao meu fillo nunca o chamaron 'subnormal' ou 'mongólico', polo menos nunca fun consciente de que ocurrira porque, de facelo, non quedaría calado, por suposto. Penso que a eliminación do termo 'disminuido' chega tarde, claro, pero o importante é que chegue", explica Antonio Villamarín, padre de Sergio, de 28 años, que tiene síndrome de Down.

Antonio valora que se haya optado por 'persona con discapacidad'. También él insiste en la importancia de incluir "persona" y no 'discapacitado'. Todos los consultados para este reportaje hacen hincapié en que comenzar por referirse a alguien con discapacidad como una persona es clave. 'Discapacitado' resulta demasiado completista, como si todo lo que fueran fuese su discapacidad.

Sin que se le haya denominado con alusiones despectivas, Antonio sí percibe que hay gente que todavía no sabe cómo hablar del síndrome de Down de Sergio. "Ás veces hai quen di cousas como que ten 'unha enfermidade', 'unha deficiencia', "un problema". Pode ser xente cercana que sei que non o fan con mala intención, aos que se lles ve apurados", apunta. Es él mismo el que les explica qué término utilizar. Quiere para su hijo y otras personas con discapacidad uno que resulte informativo, pero nunca calificativo y menos todavía, peyorativo.

Carmen Varela, de 48 años, es usuaria de Aspnais desde su infancia. Está contenta del cambio en la Constitución, del que ha hablado en el centro, al que acude diariamente. "Me parece muy bien porque 'disminuido' es un adjetivo muy feo", explica.

Dice que no recuerda que a ella le hayan llamado con palabras ofensivas, pero conoce casos. "Tengo una amiga que estaba preparando oposiciones y, cuando iba a las clases algunos compañeros la llamaban 'cortita' y 'tontita'. Se salió de las clases, las dejó. No estaba a gusto", señala.

"La Constitución Española es muy importante así que también es muy importante que en ella se nos reconozca como 'personas con discapacidad'", dice y, de un plumazo, borra las dudas que pueda tener cualquiera sobre una medida que llega tan tarde y reconoce su relevancia.

Su compañero Juan Rivas, también usuario de Aspnais, tiene 56 años y ningún recuerdo de haber recibido una denominación que le ofendiese o disgustase. "A mí la gente me trata muy bien. Ahora salgo menos con mis amigos porque a mi madre no le gusta mucho que lo haga y porque, además, se han ido casando, teniendo hijos... pero siempre me trataron muy bien. Salgo, me invitan a tomar algo", explica. Cuenta que pertenece a la liga Genuine del CD Lugo, una liga de fútbol aficionado para personas con discapacidad, donde juega como portero y señala que, desde que se metió en la Liga, todavía le tratan mejor.

"Lo que tengo que decir es que yo prefiero que me llamen 'persona con discapacidad' y no 'disminuido psíquico' porque creo que así se valora más a la persona, que se le da más valor", explica.

Aunque el cambio de la Constitución sea de justicia y muy esperado, todos están de acuerdo en que lo más importante es cómo se les reconoce en sociedad.