¿Un manantial debajo del nuevo auditorio de Lugo?

Puede que, literalmente, el nuevo auditorio de Lugo no esté construido sobre un manantial, ya que cualquier edificación tiene que hacerse con estudios geotécnicos previos que garanticen su viabilidad. Pero solo hace falta echar un vistazo al entorno, una vaguada donde nace y por la que corre agua, y ver las filtraciones que sufre el edificio, que no acaban de estar solucionadas del todo, para deducir que es muy probable que algo haya fallado en el diseño o en la ejecución de esta obra.

La entrada de agua en el edificio por distintas zonas, como las cubiertas, las fachadas en su unión con el suelo y los sótanos, fue uno de los mayores problemas con los que se encontró el Concello cuando se hizo cargo de él, en junio de 2020, cuatro años después de que la Xunta finalizara su construcción.

El traspaso del inmueble se produjo tras mucho desencuentro entre ambas administraciones, en buena medida por la situación en que estaba, o se sospechaba que estaba, al llevar años acabado. Tanto en el tiempo que estuvo en manos de la Xunta, como después ya a cargo del Concello, el mantenimiento probablemente no fue todo lo completo que convendría y eso habría contribuido a que algunos problemas relacionados con la entrada de agua se fueran agravando y alguno siga sin estar resuelto.

El foso de uno de los ascensores secundarios del edificio sigue inundado. En mayo del año pasado se vio como el agua entraba a chorro por un agujero en un muro de hormigón. En ese momento, la empresa que estaba contratada por el Concello para reparar deficiencias del edificio hizo un arreglo de urgencia. Aplicó un material expansivo específico para depósitos en un punto donde se observó que, con anterioridad, ya se había hecho un parche. Sin embargo, cuando se vació el foso se observó que el agua seguía entrando por otros lugares.

El auditorio tiene dos plantas sótano, para instalaciones, camerinos y garaje y, pese a que el edificio está sobre una vaguada de manantiales y escorrentías, no hay constancia de que disponga de sistemas de bombeo, una solución que existe en otros edificios públicos y privados de una ciudad con muchos nacimientos de agua.

Como la solución no parecía sencilla ni barata, la empresa se negó a asumirla en el modificado del contrato que el Concello autorizó en los meses siguientes, para hacer frente a otros problemas que tampoco habían sido detectados previamente o cuya solución era más exigente de lo pensado.

A día de hoy, el ascensor sigue inutilizado y en el edificio persiste también alguna gotera, ya que no en todos los lugares donde había filtraciones dieron resultado las intervenciones realizadas. Por esa razón, en diciembre el acta de recepción de los trabajos fue negativa y se pidió un informe de deficiencias.

Sin embargo, ninguno de esos u otros problemas que pueda tener el edificio, una construcción de 15.000 metros cuadrados estructurada en cinco volúmenes, compromete su apertura, según mantiene el gobierno local.

El auditorio fue visitado este lunes por miembros del gobierno local, con la alcaldesa, Paula Alvarellos, y el primer teniente, Rubén Arroxo, al frente, en una calculada escenificación de unión del bipartito que tiene pocos precedentes y con la que la nueva regidora intenta marcar estilo.

Otros casos: el MIHL necesita bombas de achique

El lugar donde se deciden construir dotaciones públicas no es banal para luego mantenerlas en uso y buen estado. Otro emblemático edificio de la ciudad, el MIHL, se hizo sobre un terreno donde también nace agua, por lo que fue necesario instalar bombas de achique. Su funcionamiento supone gasto energético y de mantenimiento y arreglo de los equipos si sufren fallos.



Las humedades en un edificio pueden producirse por condensación, por filtración o por capilaridad. En el caso del auditorio, lo primero parece descartado porque es un inmueble muy grande que aún no tiene uso, por lo que de momento no hay grandes contrastes de temperatura. Las zonas y las características de algunas entradas de agua apuntan a que puede ser porque emerge o llega desde el terreno. La humedad es tan alta en algunas zonas que hay deshumificadores funcionando a pleno rendimiento, como sucede en los camerinos (primer sótano).



En la cubierta se detectó corrosión galvánica, por un aislamiento deficiente entre metales, y no se descarta que acabe habiendo más zonas afectadas.

Qué falta para abrir: limpieza, filtros de climatización, ajustes de software y gestión

El gobierno informó de que distintos departamentos municipales trabajan de forma coordinada para poder abrir el auditorio. Según explica, los servicios del edificio están casi a punto. Los ascensores están operativos (salvo el inutilizado por agua), se está a la espera de incorporar nuevos filtros en la instalación de climatización y ventilación y de colocar extintores nuevos, que ya están en el edificio.

Funcionan también, según detalló el gobierno, los sistemas de alarma y vigilancia —"será necesario calibrar el software para adaptarlo a las necesidades de las distintas zonas de uso del edificio", indica el ejecutivo— y de intrusión. No precisó si el equipamiento técnico —donde hace meses faltaba hardware— está listo para funcionar. Será necesaria también una limpieza profunda del edificio, que no será fácil ni barata por la envergadura y las características del edificio, con una fachada acristalada de muchos metros.

Aunque mayor reto será la contratación y la gestión de los servicios que se necesitan para que el auditorio pueda acoger actividad. De momento, la vía podrían ser contratos menores o puntuales para actuaciones.

El PP acusa al gobierno de boicotear su visita al centro y acudirá a la Valedora do Pobo

El viceportavoz popular, Enrique Rozas, explicó que el PP solicitó ver el edificio en dos ocasiones, en enero y en febrero. En la segunda solicitud ponía fecha para la visita, el 11 de marzo, transcurrido el plazo legal en el que el gobierno debe responder a las solicitudes de información de la oposición.

La única respuesta que recibió, esta misma semana, tras la visita que los miembros del gobierno hicieron al edificio, es que las solicitudes no llegaron a alcaldía sino que fueron derivadas a otros departamentos, y que no es posible organizar una visita para el día 11. Le concretará fecha próximamente, asegura.

El PP ve boicot a su labor fiscalizadora, tanto en este asunto como en otros. Recalcó que envió las solicitudes a alcaldía por el registro general de la sede electrónica del Concello, por lo que no pudo haber pérdida, afirma Rozas.