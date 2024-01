"Recogemos encargos y los enviamos también a casa"

Carnicería Malú acaba de reabrir sus puertas en Praza do Rei, donde antes funcionó Carnicería Ana. ¿Por qué decidió coger el traspaso?

Yo llevo ya ocho años trabajando como carnicera, y ya había trabajado aquí con su anterior propietaria, Ana. Ahora me propusieron el traspaso y me decidí.

¿Que tal está resultado la experiencia?

Muy bien, conservo la clientela de antes, de barrio, gente de hace muchos años que están muy contenta de que haya vuelto a abrir el negocio porque hacía falta una carnicería en el barrio.



¿Mantiene, además de los clientes, los productos?

Sí, sigo con la mayoría de los proveedores y he añadido otros para ofrecer aún mejores productos y más variados. Y sigue también funcionando como una pequeña tienda para comprar otros productos, como pan, conservas, legumbres, arroz...



¿Cuáles son sus horarios?

De lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Los sábados solo por la mañana.



¿Recoge encargos?

Sí, y también enviamos los encargos a casa. Los clientes pueden llamar al teléfono 651374252.