"Maltratoume durante 30 anos e quixo matarme ata en tres ocasións"

El Premio Meninas 2020 recayó en la activista Inés Fernández Lamela, víctima de violencia de género y autora del libro Mis hijas me devolvieron la vida. El jurado de los premios, en su fallo, destacó que la ganadora tuvo "valor para dar un paso adelante" y "contó su historia para ayudar a otras mujeres que, como ella, fueron víctimas del machismo".

Inés Fernández recibió el premio visiblemente emocionada. "O día que me deron esta noticia, chorei. Que me valoren así as pequenas cousas que fun facendo durante estes anos deume un subidón de autoestima", afirmó la galardonada.

La premiada recordó que sobre ella y sus hijas todavía persisten las amenazas de muerte proferidas por su ex pareja. "Fun maltratada durante 30 anos e intentou matarme ata en tres ocasións. Deixoume sen autoestima e privoume de moitas cousas que quería facer. Só pido que non sexa capaz do que nos dixo: que nos mataría".

Inés Fernández agradeció a sus hijas todo el apoyo que le ofrecieron a lo largo de los años. "Quero darlle as grazas a elas, que aínda que non poidan estar aquí foron e son o pilar da miña vida", aseguró antes de concluir con un mensaje contundente.

"Quero dicirlles a todas as vítimas de violencia machista que sempre hai unha luz ao final do túnel. Eu non souben ver esa luz pero doulles forza para que por elas mesmas e os seus fillos non miren atrás. Sempre vivas e libres", recalcó la ganadora del Premio Meninas 2020.

Raúl Álvarez: "Este reconocimiento es extensivo a todas las víctimas por su coraje"

El reconocimiento especial en la provincia de Lugo fue a parar a Raúl Álvarez, sargento de la Guardia Civil destinado en la comandancia de Lugo. El jurado reconoce con esta mención su trabajo al frente del Equipo de Mujer y Menor (Emume).

"Estoy enormemente agradecido por este reconocimiento, que quiero hacer extensivo tanto a las víctimas por su valor y coraje por atreverse a denunciar esta lacra social que es la violencia de género, como a las administraciones por su incesante lucha, y especialmente a la unidad de violencia contra la mujer", declaró el responsable del Emume en la comandancia lucense.

Raúl Álvarez tampoco quiso olvidarse de un apoyo fundamental para las víctimas a la hora de afrontar situaciones de violencia machista.

"También me gustaría agradecer a los centros de atención a la mujer de la provincia por su cercanía a las víctimas y por su asesoramiento y por estar presentes siempre junto a las víctimas", aseveró Raúl Álvarez durante su discurso.

El sargento de la Benemérita hizo una mención especial a las ONGs "que tanto nos complementaron con su ayuda asistencial para que a las víctimas no les faltase de nada", declaró.

Raúl Álvarez descubrirá la paternidad en 2021, por ello espera que se acabe con la violencia machista lo antes posible. "En cuatro meses voy a ser padre primerizo de una niña, y deseo que entre todos hagamos un mundo mejor en la que no exista la violencia de género", concluyó.