La maleza invade edificios de Fontiñas y tapa incluso escaleras

Las quejas por la presencia de maleza se repiten por toda la ciudad y el PP se hizo eco este lunes de denuncias de vecinos de As Fontiñas que ven como los matorrales se meten ya por los edificios. El concejal Antonio Ameijide acusó al gobierno local de no cumplir la ley de prevención de incendios y estar poniendo en peligro a los ciudadanos. El gobierno local debe actuar de forma subsidiaria para garantizar que se rozan las fincas y no se crean situaciones de peligro, advirtió.

El edil alertó de que la maleza crece sin control en torno a varios edificios de As Fontiñas y destacó que llegó incluso a ocupar las escaleras que dan acceso a un bloque de viviendas y comunican San Eufrasio con la avenida.

Dada la situación en la que están las fincas de las que se quejan los vecinos y el gran crecimiento de la maleza, el concejal remarcó que es evidente que el problema no es de ahora y es consecuencia de que el Ayuntamiento lleva años sin garantizar la limpieza de las fincas.

Otros vecinos de la zona se han quejado en los últimos días de que las fincas sin rozas son además un problema de salud pública.

En tanto, el gobierno local prevé aprobar mañana los proyectos de obras y los contratos para la pavimentación de la calle Río Sar, También se incluye en el proyecto la mejora del pavimento, la instalación de la red y acometida del abastecimiento de agua, y la canalización del alumbrado público en la calle Avetarda.

En cuanto las obras de Río Sar se inicien, su plazo de ejecución será de un mes. El presupuesto de licitación ascenderá a 15.000 euros. En la calle Avetarda, el plazo de ejecución de las obras será de dos meses y el presupuesto está fijado en 71.639 euros.