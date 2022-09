Malestar entre los usuarios del Caudal Fest por el funcionamiento de las barras

Los usuarios del Caudal Fest manifestaron su malestar en la primera jornada, la que se vivió el viernes, por las largas colas en las barras y el mal funcionamiento del servicio de bar del evento. De hecho, la propia organización pidió disculpas al darse cuenta de los problemas y prometió un rendimiento más dinámico para este sábado.

Según manifestaron varios de los asistentes al festival a través de las redes sociales, los tiempos de espera para pedir una bebida llegaron a rebasar la hora en algunos momentos.

"Dende a organización do Caudal Fest lamentamos os problemas de onte que houbo coas colas das barras do festival. Dende o primeiro momento puxémonos mans á obra para reforzar o persoal, mellorando a situación a medida que avanzaba a noite. Non obstante, hoxe estamos tomando as medidas oportunas para evitar o ocorrido nas barras e facer todo moito máis fluido, garantindo unha experiencia moito máis agradable e cómoda", aseguraron desde la organización.