Malestar en Recatelo ante la apertura de un supuesto after en la zona peatonal

Los residentes del barrio de Recatelo mostraron su malestar por la inminente apertura de un local de copas en la calle Avelino Pousa Antelo-que acaba de ser peatonalizada- donde hace años ya funcionaba un pub. Los afectados afirman que tienen conocimiento de que el local abrirá sus puertas de madrugada para funcionar como after, por lo que temen que la zona se convierta en un foco de conflictos, al igual que sucedió en otros puntos en los que abrieron establecimientos que tenían una actividad similar.

Tal y como recuerdan, el Concello ordenó recientemente el cierre de Puro Teatro, Las Palmeras, Euforia y El Teteo, locales que generaron multitud de quejas vecinales. "Ahora que cerraron todos los after conflictivos que había en Lugo permiten que abra uno nuevo para acaparar a toda esa clientela. No es comprensible. Acaban de peatonalizar la calle y dicen que quieren revitalizar el barrio, pero permiten que abra un pub de este tipo en un local que lleva tiempo cerrado y que no ha sido reformado. Esperamos que el Concello se asegure de que cumple todas las medidas de seguridad y que se ajusta a los horarios de cierre. Y pedimos que lo haga desde el minuto uno y cuando los vecinos ya no podamos más", comentan.

Los residentes de Recatelo recuerdan que recientemente reabrió otro local en el Carril dos Loureiros, que también está generando multitud de quejas y al que ya ha tenido que acudir la Policía en varias ocasiones.

Los afectados aseguran que, desde que el bar reabrió sus puertas, con nueva gerencia, las molestias que genera son constantes. Cuentan que abren "a las cinco o a las seis de la mañana para funcionar como after" y siempre hay follón. "Escuchamos continuamente música de fiesta, además del jaleo de la gente en la calle, que suele estar bebida y habla a voces. Además, la imagen que ofrece es terrible. La gente sale a la calle por la mañana para ir al trabajo o a pasear y se tiene que encontrar con ese panorama", comentaba un vecino tras la última intervención de la Policía Nacional a las puertas del establecimiento.