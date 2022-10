Malestar porque los entierros en San Froilán continúan de mañana

Los entierros en el cementerio municipal de San Froilán siguen siendo solo de mañana, una medida que se aplicó durante la pandemia y que en este momento, cuando la vida ya está prácticamente normalizada en todos los ámbitos, resulta incomprensible para algunos ciudadanos, que expresan su malestar por ella.

La limitación del horario de los enterramientos provoca que, en ocasiones, estos tengan que demorarse un día, ya que deben pasar un mínimo de 24 horas desde que la persona fallece. Cuando esto sucede hacia el mediodía apenas queda tiempo para celebrar el funeral al día siguiente.



La concejala de Participación e Servizos á Veciñanza, Cristina López, que además tiene a su cargo el servicio de quejas y sugerencias del Concello, asegura que no tiene constancia de que exista malestar por el horario de los entierros. Cree que hay aceptación general y reconoce que esa medida facilita la organización de la limitada plantilla del cementerio.

No obstante, López asegura que el gobierno local no quiere que el funcionamiento del cementerio incomode a los ciudadanos por lo que está abierto a realizar cambios en caso de que haya una demanda generalizada, algo que en este momento no percibe, asegura. López cree que no hay elementos que le hagan pensar que exista insatisfacción ni de las empresas funerarias ni de las familias.

El gobierno local limitó los entierros a las mañanas (de lunes a domingo) durante el confinamiento más estricto de la pandemia, cuando solo tres personas podían participar en los sepelios, según el protocolo sanitario, pero al mismo tiempo otras personas podían estar visitando el cementerio. Ante esa situación, que generaba mucho malestar, el gobierno decidió establecer las visitas por las tardes y los entierros por la mañana. Las visitas se restablecieron en todo el horario de apertura de la necrópolis ya hace tiempo.

El cementerio es un espacio al que el Concello dedica cada vez más atención, tanto con la organización de actividades en él, que poco a poco van ganando adeptos, como con la realización de mejoras. En los últimos años arregló pavimentos y cubiertas de nichos y amplió los espacios de enterramiento.

Medio Ambiente lleva a cabo un plan especial de limpieza de la necrópolis

La concejalía de medio ambiente inició un dispositivo especial de limpieza del cementerio y de su entorno que se mantendrá hasta el próximo miércoles, 2 de noviembre. Una docena de operarios con diversos medios mecánicos llevan a cabo una roza de los márgenes de la Estrada de Santiago, para despejar los accesos a San Froilán.

Por otro lado, ya en el interior del recinto funerario, se lavarán con agua a alta presión la entrada y el pasillo central y se baldearán con una hidrolimpiadora y un camión cisterna todos los corredores tanto de la zona nueva como de la vieja.

El concejal de medio ambiente, Miguel Fernández, explicó que el gobierno local es consciente de que son muchas las familias que suelen intensificar la limpieza y los cuidados de los niños y las tumbas en esta época del año y el Concello quiere acompañar esa labor en los espacios públicos. "A nosa intención é manter no mellor ornato posible estas dotacións dunha maneira continuada, pero neste momento poñemos en marcha un servizo específico para que a estancia no lugar resulte cómoda e confortable", afirma Fernández. El edil explicó, además, que los trabajos habituales de mantenimiento de la necrópolis se pasarán a ejecutar ahora con maquinaria eléctrica, en el marco del nuevo contrato de limpieza de la ciudad. Las nuevas máquinas son menos ruidosas y más eficientes.