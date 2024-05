Maki Otomo | Los alfabetos llegados de Japón

Procedencia Sendai (Japón)

Su vida ha sido girar la bola azul del mundo para viajar al otro lado. Cuando acabó el bachillerato se fue a estudiar la carrera a Tokio. Fue su viaje vital más corto, poco más de 300 kilómetros. Maki Otomo nació en Sendai, que es una ciudad al norte de Japón con cierta semejanza con Galicia en cuando al verdor del paisaje y el azulón del mar cercano. El río Hirose cruza los barrios urbanos, que están cercados de montañas que tanto permiten esquiar como sumergirse en unas termas.

El siguiente viaje fue un vuelo a Canadá para estudiar inglés durante un año en Toronto. Trabajaba en una tienda para pagarse los gastos y mantener conversaciones. Conoció a una chica de Lugo. Fue el principio de una amistad que perdura. La gallega la visitó algunas veces en Sendai y Maki pudo conocer Lugo. También conoció a Santiago, a través de su amiga. Llevan años casados. El proceso de vuelos en un sentido y en otro de la bola planetaria se repitió.

El encuentro definitivo, con papeles nupciales, fue en Brighton, la ciudad marítima del sur de Gran Bretaña a la que los ingleses acuden en verano para escapar a su palidez. Santiago trabajaba como enfermero. Permanecieron allí casi tres años, hasta que el Brexit les hizo dudar sobre su futuro. "Fue uno de los motivos que valorarnos para irnos del Reino Unido. No fue el único, pero fue importante". Al salirse el Reino Unido de la Unión Europea cambió su apartado en la documentación oficial.

Llegada a Lugo

En 2017 se mudaron a Lugo. Él empezó a trabajar en el hospital y ella alquiló un piso luminoso en la calle de la Cruz para continuar dando clases de yoga y de japonés en inglés, que es lo que hacía en Brighton. No tuvo reparo en asentarse en un país con costumbres particulares, muy diferentes a las japonesas; con dos lenguas que ella no conocía.

Antes de llegar a Lugo no sabía nada sobre la ciudad y manejaba cuatro tópicos sobre España. Los lucenses que conocía eran su marido y su amiga, así el enfoque de partida era positivo. En la visión que se ha hecho de Lugo en estos años prima la gente. "Los lucenses son cercanos. Los japoneses son amables, pero mantienen las distancias; aquí la gente es más cercana. Yo soy del norte de Japón, donde la gente es cercana, pero mantiene la distancia por una cuestión de educación".

Valora de Lugo que "es más tranquilo que Brighton y que Toronto; la vida es más fácil y la gente es más amable, todo más tranquilo. He vivido en Tokio, en Toronto y en Brighton, son ciudades muy grandes. Lugo me gusta porque no es demasiado grande ni demasiado pequeño".

La ciudad le gusta por su alma histórica, la fascina que conserve la única muralla del mundo de origen romano. "Me encanta pasear por el adarve".

Al llegar superó la dificultad que representaban las novedades de sus primeros tiempos en Lugo recurriendo a lo que conocía, como fueron el yoga y su lengua natal. La ventaja del yoga "es que es para todas las edades, para jóvenes y mayores". La comunicación para impartir las enseñanzas le requirió tender un puente. Empezó dando clases en inglés porque no hablaba español. Ahora recurre a frases breves, concretas y útiles: "El pie derecho adelante, la pierna izquierda arriba..."

Alumnos

Los alumnos de lengua japonesa suelen saber inglés y eso hizo que el proceso fuese más fácil. "Son personas amantes del anime, que vieron la serie de dibujos animados Dragon Ball en la Televisión Galega. Les gustaba y quisieron aprender japonés". Da clase a unas veinte personas, que son jóvenes en su mayoría, pero no en su totalidad. Tiene algunos alumnos interesados en la cultura. la comida o las películas de Japón.

Maki Otomo calcula que hacen falta dos años de aprendizaje para poder mantener una conversación en su idioma natal. El principio necesita paciencia porque se usan tres alfabetos para escribir. El más sencillo es el hiragana, después viene el katakana y el tercero en dificultad es el kanji.

Lleva una década fuera de casa, pero no ha olvidado Sendai. Hace un par de semanas estuvo visitando su ciudad natal. Al principio, sus familiares y sus amigos le preguntaban por tópicos. "En Japón la imagen de España es que es un país de toros, flamenco, playa y paella, y les explicaba que Galicia no tiene nada que ver. Comparto con ellos vídeos del carnaval tradicional, baile gallego".

No sabe si Lugo será su futuro para toda la vida. "Siento morriña de Japón, pero vivimos el momento", resume Maki.