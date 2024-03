'Make Abella great again'

Abella fue una vez la tierra prometida. Fue a principios de siglo cuando este barrio creció como el adolescente que pega el estirón y de un curso para otro se convierte en el más alto de su clase. Solo que, como suele pasar también con muchos de esos adolescentes de crecimiento repentino, se quedó ahí estancado mientras el más sostenido crecimiento de otros barrios de la ciudad iba recortando sus pretensiones.

Abella creció de esperanzas y de eso sigue viviendo, de esperanzas: primero fue un desarrollo urbanístico desbocado, consolidado por la creación de un gran centro comercial que por unos años le permitió aspirar a referencia residencial, hasta que la crisis de la burbuja inmobiliaria arrasó con todo; luego, la reapertura de los servicios públicos en los antiguos terrenos del Hospital Xeral, en el vecino A Residencia, le dio ánimo; y ahora, tiene la ilusión de que la nueva comisaría de la Policía Nacional vitaminice de algún modo la zona, aunque todavía faltan varios años para que sea una realidad.

La puesta en marcha de las dotaciones públicas de A Residencia y el proyecto de comisaría han sido bien recibidos incluso por Family Cash, el grupo valenciano de distribución que a mediados de 2022 se quedó con las instalaciones del centro comercial Abella, que por entonces llevaban ya varios años sin actividad. "Lo hicimos", explican al respecto desde el departamento de comunicación de Family Cash, "con muchísima ilusión ya que, además de ampliar nuestra capacidad en número de superficies, suponía también la entrada en una nueva región".

Desde la fachada principal, un cartel de la marca anuncia "ahorro para la familia", representada por una pareja y una niña que se sonríen. Encajado en los bajos de este enorme símbolo de la crisis de 2008, el supermercado de Family Cash, entre escaleras cerradas y ascensores que solo llevan a la planta baja, al párking, un enorme espacio en el que en los buenos tiempos era complicado encontrar sitio y en el que ahora apenas hay una decena de coches aislados entre sus centenares de plazas vacías. La imagen impresiona por lo metafórica. A unos cientos de metros de allí la Xunta construye un aparcamiento disuasorio.

Una pareja sale del párking hacia el súper a media tarde. Vienen "del otro lado de la ciudad, porque tenemos aquí a los nietos", y ya aprovechan para comprar. "A primera hora de la mañana", explica él, "aún se ve más gente, después de que las madres dejen a los niños en el colegio" de enfrente, el Ceip Casás. "Tienen buenos precios", resume ella, algo que confirma otra mujer de origen latino, que va cargada con bolsas y dos niños: "La relación calidad precio es buena, pero hay veces que no encuentras los productos".

En la valla de seguridad que cierra el acceso a las escaleras mecánicas que antes subían al cliente hasta las plantas superiores, entonces repletas de tiendas, restaurantes, cervecerías, cines, boleras y zonas de ocio, un cartel aventura: "Traballando para mellorar as instalacións". El grupo Family Cash contesta a las preguntas sobre el futuro del centro comercial: "Nuestro crecimiento está asentado en dos modelos. Por una parte, trabajamos nuevas edificaciones y, por otro lado, aprovechamos oportunidades de mercado que puedan surgir en torno a otros players. Con relación a esto último, Family Cash ha demostrado en numerosas ocasiones ser capaz de reactivar activos descartados por otros operadores y confiamos en hacer lo propio en el caso de Abella".

Y lo cierto es que sigue pareciendo un buen lugar para vivir, con colegios y servicios públicos cerca, zonas verdes y calles anchas flanqueadas por edificios de construcción reciente y cierta apariencia, pisos para obreros con contrato fijo y acceso a hipoteca. Los bloques más recientes, sin embargo, se entremezclan con otros de accesos enrevesados y algunos que muestran la suciedad acumulada de sus fachadas traseras.

En la fachada de un enorme bajo sobre el que se levanta uno de los edificios más aparentes y mejor situados hay un anuncio de "se alquila" y una pintada: "Make Lugo great again. Vota Kodos". "En la zona de Abella", explican en una inmobiliaria, "hay precios bastante bajos tanto para la venta como para el alquiler. Podrán subir algo con nuevas dotaciones, pero ahora no se nota todavía".

El problema, anotan, es la fama de barrio de clase obrera que adquirió Abella, con mucha vivienda de promoción pública que también tiene los precios limitados a la hora de salir al mercado. "Algunos propietarios sacan el piso para alquiler pero luego no quieren extranjeros, y en realidad casi los únicos que preguntan por esos pisos son extranjeros".

A media tarde, no obstante, no parece ni mucho menos un barrio conflictivo. Hay vecinos paseando a los perros y grupos de señoras mayores descansando en los bancos de su paseo de vuelta hacia la parte alta de Abella, donde las casas aún conservan la trama tradicional. "Aquí se está muy bien", coinciden las mujeres, "pero cada vez hay menos gente. No tenemos ni bares".

Pero Abella nunca ha sido el ojito derecho de Lugo, siempre supo acostumbrarse a vivir con poco y a exprimir sus esperanzas: "Ahora mismo estamos en un proceso de adaptación al terreno ya que llevamos poco más de un año de actividad. Sin duda, la reapertura de dichos servicios públicos supone una buena noticia no solo para Family Cash, sino para el impacto económico y social de la zona", prometen desde la sede principal del grupo, en Valencia. Será eso o votar a Kodos.