Maite Ferreiro presenta as medidas contra a violencia machista para o San Froilán

A edil de cultura, Maite Ferreiro, anunciou a instalación de un punto violeta durante as Festas do San Froilán. "Colaboramos coa Cruz Vermella para atender esta instalación" explicou Ferreiro, quen engadiu que "o obxectivo é contribuir a previr situacións de acoso ou violencia machista e atender a posibles vítimas".

Todas as persoas que o desexen poderán achegarse a recibir información ou comunicar calquera tipo de situación de acoso sexual. Ademais repartiranse folletos informativos. O punto habilitado polo Concello de Lugo situarase no fondo da Praza Maior, do mesmo xeito que nos últimos anos, e prestará atención os días 4, 6, 7, 8 e 11 de outubro entre as 21:00 e as 02:00.

"A violencia machista pode mostrarse de distintos xeitos segundo o ámbito e o espazo, pero sabemos que momentos como as festas do San Froilán son especialmente sensibles a este tipo de situacións", sinalou Maite Ferreiro e concluíu "debemos concienciar e sensibilizar para modificar e erradicar actitudes e comportamentos sexistas nos espazos de ocio, creando así espazos libres de agresións onde todos es todas poidamos gozar das festas libremente e con tranquilidade".