Maite Ferreiro: "Nas festas ten que primar a seguridade"

Dígame o seu primeiro recordo do San Froilán.

Cando era nena, vía pasar os silleiros de Tórdea cos carros cheos de cadeiras, camiño do autobús que os levaría á Feira do San Froilan, para vendelas. Os silleiros de Tórdea, a miña parroquia en Castroverde, eran unha referencia no San Froilán e para min aquelas eran unhas festas propias. Agora, a vida levoume a ter a responsabilidade da súa organización pero aquela lembranza dos silleiros de Tórdea cos carros cheos de cadeiras continúa moi viva e cada vez máis presente.

Cal foi o mellor San Froilán da súa vida e por que?

O primeiro San Froilán que tiven a oportunidade de asistir, con 12 anos. Daquela todo era doutro xeito, e por suposto, non estabamos inmersos nesta pandemia que nos fixo ver as concentracións de persoas e o San Froilán de maneira diferente. Daquela, con 12 anos, todo estaba por vir e o descubrimento das atraccións era importante para toda a mocidade que se achegaba ás festas.

E o mellor concerto ao que asistiu nas festas?

Para min os mellores concertos aos que asistín foron os de Fuxan os Ventos, e o de Aute. Non cabe dúbida de que ámbolos dous seguen sendo un referente en canto á música e ás ideas que transmitían a través das súas cancións. Fuxan os Ventos foi toda unha revolución na música galega. Os seus cassetes estaban en todas as tendas e coches e as súas músicas eran coñecidas e recoñecidas alá onde estivese unha galega ou un galego. O novo auditorio de Lugo levará o nome de Fuxan os Ventos, por mérito de todas as persoas que pasaron por esta formación musical nada en Lugo polo ano 1972. Será unha pequena homenaxe da cidade de Lugo a un grupo que cambiou o xeito de ver a música no seu momento.

Que cousa fixo nun San Froilán do pasado que non volvería facer agora?

Non volvería subir á montaña rusa. Foi algo incrible. Fóra das anecdotas persoais, e como responsable das festas, teño que incidir en que durante este ano, e no anterior, debe primar a responsabilidade. Dende o noso grupo e, eu mesma, apostamos por unhas festas diferentes nas que a primara a seguridade para quen vive aquí e quen nos visita. A evolución das festas debe ser progresiva e, a partir da pandemia, debemos ir voltando paulatinamente á normalidade pero sen arriscar toda esa aposta pola prevención que fixemos todas e todos.

Con que queda, o Tren de la Bruja, a nora ou a Tómbola del Jamón?

No feiral hai moitas barracas pero a nora resúltame espectacular, montada nela e vista dende abaixo.

Botando contas, en que gasta os seus diñeiros en San Froilán ou en que gastou máis?

No que gastei máis foi nas barracas cando o meu fillo e filla eran pequenos, agora en comidas e saídas coa familia e amizades. Gastar os cartos e, por tanto, contribuír á economía, debe ser un dos fundamentos do San Froilán; non debemos esquecer que moita xente traballa e vive das festas. Mais as festas non son soamente o que dependa da economía, son tamén a ilusión e o goce, son tamén a imaxe da cidade para quen nos visita. Neste momento debemos facer as festas con responsabilidade e atendendo ás autoridades sanitarias para garantir o futuro das festas e que o ano vindeiro se poidan vivir con todo o seu esplendor.

Na súa man estivo facer o programa de festas, que incluiría a maiores e cambiaría se puidese?

Neste momento non cambiaria nada do programa das festas. Cando se poida facer un San Froilán normal, proporía darlle outro aire ás tradicionais casetas do polbo.