Maite Ferreiro pide á Xunta que colabore con algún concerto do San Froilán

A concelleira de cultura de Lugo, Maite Ferreiro, pediu a implicación da Xunta na organización do San Froilán 2022. A edil nacionalista explicou que desde o Concello se está a traballar na volta das patronais despois de dous anos de pandemia" con concertos e actividades culturais para que toda a veciñanza de Lugo poida desfrutar da gran festa do outono galego”.

"Agardamos que a Xunta se implique coas festas de Lugo do mesmo xeito que fixo con outras cidades", afirmou Ferreiro, que engadiu "o Goberno galego ten que incluír ao San Froilán na programación do Xacobeo 2022, con algunha actividade cultural de calidade, na liña do xa anunciado polo goberno de Lugo".

A área de Cultura prepara, de cara ao San Froilán 2022, unha programación "diversa e de calidade, con concertos, espectáculos de rúa e cunha gran presencia do tecido cultural da cidade". A nova praza da Mosqueira acollerá este ano un dos escenarios do San Froilán.