Maite Ferreiro destaca, no Día Mundial do Teatro, “a gran calidade da programación teatral de Lugo”

O día mundial do teatro celébrase cada ano no 27 de marzo desde o ano 1961, cando foi creado polo Instituto Internacional do Teatro. O principal obxectivo desta data é dar a coñecer o que representa o teatro para a cultura.

A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, destacou deste día de conmemoración da arte escénica que a programación teatral do Auditorio Municipal “inclúe só no primeiro semestre do ano máis de 40 actividades con diversos recoñecementos a nivel galego e estatal”.

O Auditorio Municipal acollerá nestes meses a espectáculos gañadores dos principais premios de artes escénicas do estado, con dous premios MAX, outorgados pola SGAE aos mellores espectáculos de artes escénicas, e 5 premios Fetén, outorgados durante a Feira Europea das Artes Escénicas para Nenas e Nenos que se entregan cada ano en Gijón. Ademais, a programación conta con espectáculos recoñecidos con diversos premios, como o Luísa Villalta da Deputación da Coruña, o premio BBVA de Teatro, ou o premio Territorio Violeta, ata completar os 10 galardóns que recibiron os distintos espectáculos que conforman o semestre.