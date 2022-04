Máis de 2.000 anos de paseos

Este sábado vai ser un dos días máis importantes da miña vida como profesional do turismo. O ciclo de paseos guiados Lugo, estrelas no Camiño é para min unha grande oportunidade de multiplicar a dimensión do meu traballo como guía e turismólogo e a oportunidade de sumar, como tanto desexo, na idea da grandeza, histórica e presente, de Lugo cidade e Lugo provincia como grandes destinos para viaxeiras e viaxeiros de todo o planeta.

Este ano 2022 cumprirei dezaoito anos no mundo do turismo e sete, dende o meu regreso a Lugo (tras once anos fóra e catro deles en varios países) e inicio da miña etapa profesional como guía oficial de turismo de Galicia. Neste tempo son millares as experiencias vividas e compartidas con xentes de todo o mundo, algunha vez contabilicei en máis de cen as nacionalidades de todas estas persoas... Milleiros de ollos e corazóns vendo e sentindo Lugo, milleiros de perspectivas, ángulos e visións sobre a nosa cidade e a nosa provincia e aseguro que cada ano agrandamos, colectivamente, a sensación de sentirnos privilexiados de vivir ou de visitar este paraíso.

Co diario El Progreso, coa Xunta de Galicia e co Xacobeo pasearemos ata setembro polo encantador Portomarín, polo capitalino Mondoñedo, polo Ribadeo da miña avoa Rogelia, pola Fonsagrada que era referente para o meu avó Manuel de Xestoso, da Fontaneira, pola saborosa Vilalba, pola internacional Sarria, pola cidadá Monforte de Lemos e polo centro do meu universo que é Lugo. A provincia na que naceron os meus catro avós (os outros dous eran de Foz e Outeiro de Rei) malia que dous deles emigraron despois a Arxentina, a cidade na que naceu a miña nai, e a terra da que namorou o meu pai (un arxentino lucense) incluso moito antes de pisala.

Iniciamos por Lugo este 23 de abril ás 11 da mañá, unha data e unha hora para o recordo, un momento no que un bo grupo de xente nos reuniremos para lembrar que nesta cidade, primeira capital galega, aconteceron centos de historias importantes para a humanidade. A única muralla romana completa do mundo, a urbe da que namorou o primeiro peregrino da historia —o rei Alfonso O Casto— camiño a Compostela, na que naceu San Froilán, pola que pasou o monxe alemán Hermann Künig no século XV ou na que no ano 2021 se pintou (mellor dito pintouno un lucense, Diego Anido Seijas) o mellor mural do mundo.

Percorreremos a nosa historia, gozaremos da nosa natureza (única capital da península Ibérica ubicada dentro dunha Reserva da Biosfera Unesco), cultivaremos a amizade, estimularemos o noso amor polo propio e polo alleo e trataremos de vivir unha primavera e un verán inesquecibles.

Ah! Como non, nesta primeira andaina transitaremos, entre outros moitos lugares (tranquilas e tranquilos, que será pouca distancia e amodiño), o querido barrio do Carme.

Ese reduto rural e fantástico que a nosa cidade preserva ao lado do centro da capital de case 100.000 habitantes. Ese espazo de fantasía ao que un día chamei "un barrio sen reloxo" e creo que acertei. Vide, non volo perdades, pasarémolo ben.