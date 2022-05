El Mago Antón presenta a los alumnos de Albeiros el programa de Lugo Máxico

El Mago Antón se acercó este miércoles a uno de los puntos de inicio de los Vieiros Escolares Seguros, y realizó varios trucos de magia a los más de 20 alumnos del colegio de Albeiros que asistieron a la actividad. De paso, presentó el programa que compondrá Lugo Máxico 2022, que se inicia este viernes e incluye diversas actividades en colegios de Lugo.

"Continuamos a promocionar os Vieiros Escolares ao mesmo tempo que achegamos ás nenas e nenos as distintas actividades culturais do Concello”, destacó el edil de Educación e Difusión do Coñecemento, Felipe Rivas, que asistió acompañado del teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo. En esa línea, subrayó el "éxito" de acogida del programa puesto en marcha por su departamento, con una asistencia de más de 40 niños cada día en los dos grupos organizados para el colegio de Albeiros.

En lo que respecta a Lugo Máxico, que ofrecerá diez actividades gratuitas hasta el domingo, el programa llega al Hula, que acogerá sesiones de magia este viernes, entre las 11.00 y las 13.00 horas, con los magos Marcos Waldemar, Nacho Samena y Fernando Keller.

La primera gala unipersonal del festival será también el viernes a partir de las 20.30 en la Horta do Seminario. El valenciano Mago Orbit, uno de los más jóvenes y con más proyección del panorama estatal, será el encargado de abrir las actividades de Lugo Máxico.