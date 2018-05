Ya hay veredicto del caso Tatiana Vázquez: se conocerá a las 17.00 horas

El jurado que decide el destino de Ibrahima Ndiaye, acusado del asesinato de Tatiana Vázquez, ya tiene un veredicto. La lectura del mismo se producirá a partir de las 17.00 horas, momento en el que las partes fueron citadas en la Audiencia Provincial de Lugo.

La vista oral por el asesinato de Tatiana Vázquez finalizó este jueves. En torno a las siete de la tarde, los nueve miembros del jurado recibieron el objeto del veredicto con las preguntas que deben responder y quedaron concentrados e incomunicados mientras discuten sobre la inocencia o culpabilidad de Ibrahima Ndiaye, que se enfrenta a 25 años por asesinato y a 2,5 por maltrato habitual.

Una difícil decisión cargada de responsabilidad, tal y como les recordó la presidenta del tribunal, la magistrada María Luisa Sandar: "Van a desempeñar la misma función que los jueces en nuestra vida ordinaria. Recuerden su juramento: valorar las pruebas 'sin odio ni afecto'. Lo único que sí quiero recordarles es que si albergan alguna duda, esta siempre es en beneficio del reo, sobre todo en un juicio como este, sin pruebas claras".

La jueza, que agradeció la paciencia y atención del jurado durante las tres jornadas que ha durado la vista, les explicó también que su misión es "juzgar solo los hechos. No cualquiera, solo los que figuran en el objeto del veredicto". Este, redactado por magistrada y consensuado con las partes y que puede leerse en el recuadro adjunto, contiene 14 preguntas a las que cada uno de los jurados deberán responder sí o no, de manera nominal y razonada, y teniendo en cuenta que no se precisan los mismos votos en caso de que la respuesta sea perjudicial para el acusado que en caso que sea favorable.

CINCO O SIETE VOTOS. Para que el jurado dé por aprobado un hecho que sea favorable al acusado tiene que sumar una mayoría simple, cinco votos. Para aprobar uno que sea contrario al reo, la mayoría ha de ser reforzada, siete votos de los nueve. Hay, además, preguntas que son excluyentes entre sí, es decir, que pueden dar respuesta negativa a una, a la otra o a las dos, pero nunca puede haber una respuesta afirmativa para las dos.

El jurado también tiene que fundamentar sus respuestas, aunque de ningún modo con el nivel de precisión que se le exige a un juez. Tiene que hacerlo porque será a partir de ahí cuando la presidenta del tribunal tendrá que redactar la sentencia, sea condenatoria o absolutoria, y darle forma jurídica.

Las posibilidades que se abren, sin embargo, no son solo la condena a 27,5 años o la absolución. El jurado, por ejemplo puede dar probado el maltrato pero no el asesinato, o al revés, o considerar que Ibrahima fue responsable del crimen pero que no actuó con alevosía o ensañamiento, lo que rebajaría la pena de 25 años. Las alternativas son muchas y el debate que deben realizar los miembros del jurado, muy complicado.

Hay que tener en cuenta, como les recordó Sandar, que "se trata de la muerte violenta de una joven en la que podría haber pruebas directas, que no es el caso, o indicios. Es muy distinta la sospecha del indicio. Pero toda la prueba que se ha practicado ante ustedes es lícita; valoren, hablen, examinen, debatan mucho... Y háganlo sobre todo con responsabilidad".

Para ello, el jurado tendrá acceso a todo lo sucedido en la vista, a todas las pruebas e informes incluidos en el sumario y a todas aquellas declaraciones de testigos cuyas palabras no hayan coincidido con lo dicho durante la instrucción.

Tendrán además la posibilidad de consultar cualquier duda con el letrado de la Administración de Justicia, pero solo las de carácter técnico. No pueden tener contacto con la jueza que ha dirigido las sesiones y que redactará la sentencia. Deben además nombrar a un portavoz, aunque si no llegan a un acuerdo asume el papel la primera persona que fue elegida para el jurado.

LA DELIBERACIÓN. El jurado delibera en una sala habilitada para tal efecto en la propia Audiencia Provincial, aunque a dormir van al hotel reservado para la ocasión. En la habitación cuentan con todos los medios materiales necesarios para la consulta de los documentos o la visualización de las imágenes.

También hay que explicar la curiosa e ingrata situación de los dos jurados reservas. Son un hombre y una mujer que, como el resto, han estado presentes durante todo el juicio y que ahora han quedado aislados junto con los otros nueve titulares, pero que sin embargo no podrán ni participar en la deliberación ni hablar sobre el tema con los demás, ni siquiera cuando estén comiendo juntos mientras estén aislados.

Solo están ahí por si a alguno de los miembros titulares les sucede algo.