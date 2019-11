Magisterio ve necesario un traslado de centro pero pone condiciones a la USC

El plan para trasladar Formación do Profesorado en el que trabajan la Xunta y la USC con el fin de mejorar las condiciones de docencia de esta facultad y, de paso, también las del colegio Anexa fue recibido con gran satisfacción en este y con cautela en el centro universitario, que ve necesario ampliar y mejorar instalaciones, pero pone condiciones. "Será fundamental manter a identidade do centro, que alí a onde vaiamos teñamos separación funcional, organizativa e de xestión", explicó.

Fuentes de la Universidad confirmaron el jueves a este periódico que la opción que se estudia es trasladar Profesorado al complejo docente del campus, donde funcionan Humanidades, Enfermaría y Relacións Laborais. Esta última titulación sería movida a la facultad de Administración e Dirección de Empresas. Sin embargo, Sarceda dijo este viernes que la USC de momento no les planteó cuál sería la nueva ubicación, por lo que rechazó opinar sobre la opción del complejo docente.

La decana explicó que la Universidad trasladó en un primer momento al equipo decanal la intención de abordar el traslado de la facultad, un asunto que este jueves fue expuesto a la junta de profesorado del centro por parte del gerente de la USC, explicó Sarceda, que reitera que no se planteó que la reubicación sea en el complejo docente. Posteriormente, la junta deliberó y acordó crear una comisión "para identificar as necesidades que ten a facultade e trasladarllas ao equipo de goberno para ver como se lle poden dar resposta".

La facultad con más alumnos

Formación do Profesorado es actualmente la titulación del campus con más alumnos, unos 900, y la actividad docente se desarrolla con mucha dificultad. La falta de espacio no solo limita el número de estudiantes, sino que condiciona la actividad, desde los horarios a la atención a alumnos en los despachos, casi todos compartidos."A docencia nestas condicións é moi difícil, pero a posición do centro vai depender moito de en que medida se dea resposta ás necesidades que temos. Non só necesitamos un pavillón [usa el del Politécnico en las horas libres que deja este]. Hai laboratorios de idiomas, de ciencias, de infantil, aula de música, de expresión plástica...", dice Sarceda. Reconoce que la ampliación de instalaciones también sería una oportunidad para ampliar la oferta docente, por ejemplo, con formación de doctorado, que ahora se da en Santiago.

Anexa: "Nos vendría fenomenal, necesitamos espacio"

En la Anexa, que pasaría a usar el espacio de la facultad, se recibió la noticia con menos recelo. "Nada nos han notificado, pero la intención nos parece fenomenal porque necesitamos más espacio para desarrollar nuestra actividad", explica la directora, Lucía Núñez. El centro tiene 455 alumnos y este año de nuevo quedaron fuera niños por falta de plazas.

El colegio Anexa ve "fenomenal" que el centro pueda extenderse al espacio de Magisterio, pero no tiene información oficial

Además de tener una distribución complicada porque parte de las aulas están en el ala que da a la Rúa Pintor Corredoira y las otras en el lado de la Avenida de Ramón Ferreiro, con la facultad de Formación do Profesorado por el medio, el colegio tiene falta de espacio. "Cuando llueve tenemos que utilizar pasillos y el gimnasio y el pabellón para el recreo, necesitaríamos otra aula de inglés, un salón de usos múltiples más grande, porque caben muy pocos niños y padres, y ampliar el comedor, donde se dan unos 40 desayunos y unas 120 comidas".

La actividad se ve aún más condicionada desde hace unos años, cuando se implantó el plan Bolonia y surgió la necesidad de dotar de más espacio a Formación do Profesorado. El colegio cedió su gimnasio a la facultad y a cambio se quedó con el polideportivo exterior de la facultad. El reparto de espacios generó conflicto entre los dos centros y ya entonces se acordó que se harían edificios nuevos para reforzar el colegio.

El edificio de Profesorado supondría un crecimiento muy considerable y podría conllevar la ampliación de la oferta educativa de la Anexa, bien con una tercera línea de infantil y primaria -aunque la gran demanda de plazas que había en el centro y sur de la ciudad se amortiguó algo en los últimos cursos- o con algún módulo de ESO. La Consellería de Educación rechazó este viernes pronunciarse sobre sus planes.

En Relacións Laborais sorprendió el plan, que no preocupa, y la decana de Ade no se pronunció

Relacións Laborais: "Temos case alumnos compartidos"

La directora de Relacións Laborais también recibió con "sorpresa, pero non con preocupación" la noticia sobre los planes que afectarían a su centro, a pesar de que no es la primera vez que se habla de trasladar Relacións Laborais a la facultad de Ade. "A sorte que temos é que nós levámonos ben con todo o mundo", afirma Mercedes Montes. Asegura que su centro tiene "sinerxias" con muchas titulaciones del campus y que con Ade "case temos alumnos compartidos". Hay estudiantes que cursan una titulación detrás de otra o que cambian sobre la marcha.

Montes explica que en el complejo docente el profesorado (18) y los alumnos (en torno a 200) están "encantados" porque son instalaciones nuevas y espaciosas. Asegura que desconoce qué espacio hay en Ade y recuerda que su incorporación al campus en su día desde el antiguo Colegio de Peritos supuso un gran paso para una titulación adscrita, que depende de la fundación Campus Universitario.

La decana de Administración de Empresas, Begoña Barreiro, rechazó pronunciarse sobre la reordenación de la oferta educativa en la que trabaja la USC.