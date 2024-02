La magia se disfruta en dosis pequeñas

Hay magia pensada para espacios grandes y otra ideada para otros más reducidos, que solo se disfruta como se merece en una compañía limitada y a escasos metros del que la practica. Es el tipo de magia que ejerce el lucense Nacho Samena, uno de los tres ilusionistas y el único de Lugo, que fue invitado a actuar en la Gala de Magia de Cerca, que se celebró la semana pasada en el Circo Price de Madrid dentro de su festival internacional.

Samena divide su tiempo entre la magia y el piano. Ambas actividades necesitan práctica constante y manos ágiles. En estos momentos, por ejemplo, está de gira por Holanda con Brothers in Band, una banda tributo a Dire Straits con la que toca regularmente. En los descansos de los conciertos saca la baraja y ensaya unos trucos. "Para que salga bien hay que echarle muchas horas, pero como es mi pasión no me importa hacerlo", reconoce.

La Gala de Cerca se celebró en una sala del Circo Price con un aforo de cien personas durante seis pases. "A la gente le gustó mucho. Éramos tres magos: Maga Abril, una maga argentina que hace magia con tecnología; Joaquín Mata y yo, con cartomagia. El último día vino a vernos Juan Tamariz, que es algo que nos hizo muchísima ilusión porque es un mago muy relevante, un verdadero referente", explica.

La razón para que se limite el público en los pases es que la magia de cerca exige, como su propio nombre indica, proximidad. "No puedes hacer un juego de cartas en un gran escenario, no tendría sentido. En un espacio así sacas una baraja y nadie vería nada. En cierto sentido, sí es una magia que exige técnica y también cercanía con el público", señala.

Para el lucense ha supuesto un gran paso haber sido seleccionado para la gala madrileña. "Se incluye dentro del Festival Internacional de Magia, que se está celebrando estos días y que reúne magos de todo el mundo. Este es en salas más grandes. Para la Gala de Cerca siempre se elige a tres magos para que participen en los seis pasos y es un orgullo haber podido estar", admite.

Samena lleva 15 años ininterrumpidos de formación mágica. Entre 2017 y 2021 cursó el Programa de Ilusionismo y el Gran Maestro Ilusionista en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. Tal y como recoge su web, ambos títulos reconocidos por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas.

TÍTULOS. Además, cuenta con el título de Grado Profesional de Piano en el conservatorio de música de Vilalba y sigue formándose en el conservatorio superior de música de A Coruña en la especialidad de piano-jazz. Combina su actividad musical en dos grupos, Brothers in Band y Grupo Arizona, que gira por Galicia en las verbenas de verano. Con esa misma formación ha realizado diferentes conciertos en Castilla y León o Asturias, además de Galicia.

Samena cree que en Países Bajos debe despertar mucho interés Dire Straits, al menos es lo que deduce a raíz de la gira en la que está participando y en la que se embarcó justo después de actuar en la Gala de Cerca. "Creo que debe de haber muchos fans porque estamos llenando todos los sitios por los que vamos dando conciertos", explica.

Mientras sigue al piano en la gira holandesa, Nacho conserva la baraja para cualquier descanso y poder asegurarse así de que mantiene ambas habilidades a punto y las manos tan en forma como siempre.