Una madre lucense se queja de que un monitor azotó en una pierna a su hijo

Una lucense presentó una queja en el Concello de Lugo contra un monitor del parque infantil de tráfico porque, según asegura, le propinó "tres manotazos" en una pierna a su hijo, menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 4 de este mes en estas instalaciones municipales que se encuentran en el parque de A Milagrosa.

Según indica la madre del menor, el profesor reprendió al niño tras atropellar a un compañero durante un curso "pegándolle tres manotazos na perna e alzándolle a voz díxolle 'Qué maneiras son de aparcar?' ".

Esta lucense asegura que cuando el niño salió de clase "viña chorando" y le contó lo sucedido. Esa tarde la madre acudió a pedirle explicaciones al monitor y dice que este reconoció los hechos.

En la queja que presentó en el Concello, la madre del afectado apunta que "a maneira que tivo de actuar co neno pegándolle non é a adecuada, nin normal, porque el non é ninguén para faltarlle ao respecto".

El Concello de Lugo tiene en trámite este incidente que califica, en principio, como "una actuación inadecuada de un profesor de seguridad vial". La queja de esta lucense fue abordada en la comisión municipal de reclamaciones y sugerencias.