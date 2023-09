Madre e hijo son multados con 720 euros por hurtar comestibles navideños

Dos personas, madre e hijo, fueron condenadas a pagar una multa de 720 euros —360 cada uno— por entrar en dos supermercados lucenses y surtirse de productos comestibles típicos de Navidad sin abonar el importe, que ascendía a 150 euros. Según consta en la sentencia, los acusados accedieron a uno de los establecimientos sobre las once de la mañana del 28 de noviembre de 2022, "con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito", y se apoderaron de un panetone con pepitas de chocolate, una cuña de queso, varios paquetes de polvorones y mantecados, higos, peladillas, nueve tabletas de turrón y fruta, valorado todo en unos cien euros. Ese mismo día, acudieron a otro supermercado y se apoderaron de varios paquetes de galletas, chocolate, queso, fruta y una botella de güisqui Johnnie Walker Red Label, tasado todo en unos 50 euros.

En la vista oral por este caso, la mujer reconoció que habían entrado en los establecimientos pero que "no recordaba" si habían hurtado o no los artículos. Su hijo, sin embargo, negó incluso que hubiesen entrado en los supermercados. La Audiencia de Lugo considera que las declaraciones de los empleados de los locales y las grabaciones de las cámaras de seguridad no dejan lugar a dudas, por lo que ratificó la condena de multa impuesta a madre e hijo.