Madre, abuela y, además, campeona

Catarina Pollini es una mujer enorme, pero no solo de altura —1,96— sino que también tiene una gran talla como deportista. De origen italiano —nació cerca de Venecia—, Cata Pollini llegó a Lugo casi de paso, sin intención de quedarse, pero el destino hizo que fijase residencia aquí, donde lleva ya veintitrés años. El Ensino, club en el que jugó durante solo dos temporadas, la ató a esta ciudad donde, además, encontró una familia adoptiva que cuidó de su hija y que también ahora cuida de su nieto.

"No sé si ya me considero más lucense que italiana, quizá sea mucho decir. Aunque sí puedo afirmar que no hablo gallego pero casi. Vine a Lugo en plan de vivir una experiencia nueva y me quedé. Primero, iba a ser un año. Luego, me quedé otro. A la temporada siguiente, me fui a Valencia. Y, después, volví aquí y ya me quedé", cuenta.

Cata Pollini llegó a Lugo con 34 años y una niña pequeña. Ya tenía hecha prácticamente su carrera como baloncestista. De hecho, se retiró tan solo seis años después, a los 40, lo que es una edad ya bastante avanzada en cualquier deporte. "Quizás hubiera jugado todavía algo más porque me sentía a gusto y te diviertes, a pesar de los sacrificios. Pero tenía varias lesiones en los tendones de Aquiles y el cuerpo me pidió parar y, aunque te prepares psicológicamente, nunca piensas en que llegará ese momento", dice.

Su marcha de la cancha no fue de un día para otro. Se tomó un año sabático para pensarlo. "Tampoco sabía qué hacer con mi vida: si volver a Italia o quedarme en Lugo. En ese momento, entró una nueva directiva del club, formada por exjugadoras. Después, fui entrenadora con Julia Parra pero descubrí que eso no es lo mío... hasta que surgió lo que soy ahora, team manager del club, lo que me supuso estar pendiente del primer equipo después del ascenso a la Liga Femenina 1 en varios aspectos como la organización de los viajes, la atención médica o incluso la conducción de la furgoneta. Bastante trabajo. El año pasado también jugaron la Copa de Europa y fue un tute", comenta.

Cata se dedicó íntegramente al baloncesto pero reconoce que hay pocas mujeres que lo hagan. "Hay cantera porque las chicas se animan a jugar pero con el tiempo lo dejan. Ser profesional es complicado y casi todas estudian una carrera para después. Todavía el sueldo de las mujeres que juegan al baloncesto es más bajo que el de los hombres, ¡hasta diez veces menos, incluso!", señala.

El palmarés deportivo de Cata Pollini es impresionante. Fue 252 veces internacional con la selección italiana, ganó con su equipo una plata en un Campeonato de Europa y también jugó en la liga WNBA, de Estados Unidos, además de participar en las olimpiadas de Barcelona y Atlanta.

"La primera vez que jugué en Estados Unidos fue en Austin, Texas, en la universidad, y quedamos a un paso de la Final Four de la liga universitaria. Luego, me fui a la WNBA y jugué con el Houston Comets un verano. Había mucho entusiasmo. Allá, en Estados Unidos, el baloncesto es un deporte más físico. En Europa, se juega más tácticamente", explica la baloncestista.

Cuando se le pregunta qué hace ahora además de gestionar el Ensino, Cata responde solo con dos palabras: ser abuela. "Llevo casi tres años siendo abuela y disfruto mucho porque soy una abuela todavía joven ya que tengo 57 años. Mi hija se adelantó más que yo en la maternidad. Yo la tuve con 32 y, aun así, seguí jugando unos años", afirma.

Aparte de su nieto, la jugadora también disfruta de las playas gallegas y de la familia que encontró aquí y de la que no se separó desde que llegó, hace veintitrés años.

"Cuando vine a Lugo ya tenía la niña y me traje una señora italiana que me echaba una mano, pero se marchó. Al final, en cambio, encontré otra cuidadora y una familia ya que entre ellos y nosotros se creó una relación muy especial. De hecho, las hijas de esa cuidadora son las que ahora se ocupan de cuidar a mi nieto también. Eso contribuyó a que decidiese quedarme a vivir aquí", apunta.

Sobre su vuelta a Italia pesa todavía un interrogante. "Me siento muy a gusto aquí. En verano, sí voy a Vicenza, de donde soy pero no sé si volveré definitivamente o no. Me enganchó, sobre todo, la gente de Lugo. Dicen que los gallegos son muy fríos pero, desde que te conocen, te abren la puerta y el corazón", cuenta.

La casualidad quiso que se quedase en Lugo pero también que cambiase la natación —que practicaba de niña— por la cancha. "Me dijeron unos amigos, cuando era adolescente, que probara y me encantó. ¡Así que me libré de unos cuantos resfriados, que cogería si seguía con la natación!", bromea Cata Pollini.



Lo que fue

Jugadora del Ensino y una de las baloncestistas italianas más internacionales ya que jugó 252 partidos con la selección. También estuvo en Estados Unidos.

Lo que es

Team manager del Ensino, donde se ocupa de toda la gestión del club. Por otra parte, a sus 57 años ya es abuela y disfruta de su nieto, de 3 años.