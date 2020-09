Maderas Besteiro levantará dos naves si se hace con el campo de la SD San Lázaro

Maderas Besteiro ampliará sus instalaciones a 65.000 metros cuadrados y levantará dos naves si se fragua el próximo martes la oferta de compra del campo de fútbol que realizó, hace ya año y medio, a la Sociedad Deportiva San Lázaro, por 150.000 euros.

La propuesta será votada en asamblea, una vez más, por sus más de 100 socios. La cita será el día 8, a las ocho de la tarde, en el local de la asociación de vecinos A Ponte. Hace unos meses, la misma asamblea había votado por mayoría la venta del campo de fútbol, ubicado en Vilaestévez, en las inmediaciones de Maderas Besteiro y de la carretera de Lugo a Friol. Sin embargo, esta no se materializó debido a unos trámites burocráticos y a la llegada del Covid-19, según explica el presidente de la sociedad, Severino López.

"Nos vemos obligados a vender el campo de fútbol. No es que queramos realmente, sino que no nos queda otra porque Maderas Besteiro presentó al Ayuntamiento una propuesta para hacer allí un plan parcial, aprovechando que se puede convertir en zona industrializable. Y, al disponer la empresa de más de la mitad del terreno, nos quitarían metros de nuestra parcela y ya no nos valdría para uso deportivo", afirma López.

El plan parcial presentado por Maderas Besteiro incluye tanto el solar que ocupan las instalaciones actuales de la empresa como el campo de fútbol y otra parcela que hay por detrás de la maderera, que también compraría y que tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, incluso mayor que el campo de fútbol.

PROYECTO. En ese espacio ganado, Maderas Besteiro levantaría dos naves de 6.000 y 7.000 metros cuadrados: una, para almacén, y otra, para segunda transformación de la madera. Las instalaciones de la firma pasarían a ocupar 65.000 metros cuadrados.

"Presentamos el plan parcial el año pasado y todavía está en tramitación por el Ayuntamiento. Esperamos que se tramite rápido para poder poner en marcha nuestros proyecto empresarial con el que pretendemos ampliar el abanico de clientes y también dar más servicios dentro de esta misma línea de negocio. Tenemos una previsión de crecimiento de la empresa y queremos aprovechar esta oportunidad, para lo cual pretendemos también crear más puestos de trabajo", explica el gerente, Mario Carballo.

El club: "Nos tienen que ayudar las instituciones para poder tener un campo nuevo"

El campo de fútbol de la SD San Lázaro tiene sus días contados. Si se vende y el Concello admite el plan parcial solicitado por Maderas Besteiro, las fincas dejarán de ser suelo rústico como son actualmente y pasarán a convertirse en suelo industrial. Si no se vende, el club San Lázaro se acabaría quedando sin campo de fútbol igual porque al desarrollarse el plan parcial tendría que ceder alrededor de una cuarta parte de sus terrenos al Concello de Lugo para dotaciones, zonas verdes y viales. Además, en la parcela que le quedaría solo podría edificar en el 35 por ciento de la superficie, insuficiente para albergar un terreno de juego. Por si fuese poco, también tendría que asumir la parte proporcional de los gastos de urbanización del polígono industrial resultante.

"Una directiva anterior no quiso vender y nosotros tampoco queremos. Son unas instalaciones viejas pero es nuestro campo de fútbol, pero si se aprueba el plan parcial no se puede estar ahí de ninguna manera", indica el presidente, Severino López.

La entidad cuenta con dos equipos: uno, de fútbol, que acaba de ascender a Primera Autonómica, y otro, de fútbol sala. Si se quedan sin el campo, de momento recurrirían a las instalaciones municipales para poder entrenar y jugar. Sin embargo, la intención es hacerse con el tiempo con otro campo de fútbol propio. "Lo malo es que no nos llega lo que ganemos con la venta para hacer otro campo de fútbol. Nos tienen que ayudar las instituciones para conseguirlo. Calculamos que nos podría costar unos 300.000 euros, entre la compra de terrenos, su acondicionamiento y la dotación de gradas, vestuarios, iluminación y accesos".

La SDC San Lázaro es el único club del municipio de Lugo, junto con el Santa Comba, con campo de fútbol propio, construido en los años 80.