Machismo no rima con rap

"Conocí a Pamela esa noche, estaba nervioso mientras ella sonreía, actuaba como una niña inocente e inocentemente fingía que no sabía.

... Y como un depredador, que acecha su presa, deseaba probarla como el que desea una fresa, no la quise saludar en la fiesta, mejor la espero afuera para darle la sorpresa.

... Tuve que empujarla para poder entrar. Tuve que amenazarla para que deje de gritar, tuve que sacar un cuchillo pa' que pare de llorar y eso que mi plan era poderla enamorar".

Las rimas son de Víktor Crowley, Víctor Franco en su carné, un joven rapero de origen dominicano pero asentado en Lugo que resultó tan impactado por el reciente asesinato de Cristina Cabo a manos de un hombre que conoció la misma noche que decidió escribir Enfermo de amor. Es un alegato contra la violencia machista, pero narrado de una manera particular e impactante: desde el punto de vista del agresor.

"Cuando me preguntan mis amigos de allí", explica Víctor, "siempre les digo que esto es muy distinto por la seguridad, que podías salir a cualquier hora. Pero este asesinato demostró que también pasan cosas. Es algo en lo que se puede profundizar. Pensé en como hacerlo y recordé esos documentales en Netflix que se llamaban Yo abuso. Estudian a varios acosadores para conocer un poco su pensamiento. Me senté a escribir y pensé en que mi público joven podía desconocer algunos puntos claves. Ahí me inspiré para Enfermo de amor, quería dejar un mensaje para ver si a los chicos les aporta lo que yo aprendí".

Y es que este rapero se define como una persona creyente que trata de irradiar pensamientos positivos a los jóvenes usando el lenguaje y las vías de comunicación que ellos usan, la música y las redes sociales: "Busco que por lo menos los jóvenes que no tienen enfocada la mente en cosas positivas, puedan pensar distinto, ver que quizás su mentalidad no es la más correcta en muchos temas. Si empiezan a pensar distinto ya estoy ganando puntos".

En este caso particular, es consciente del riesgo que asumía de que algunas personas no entendieran su relato desde el punto de vista del asesino. Reconoce que "sí tengo ese miedo, porque ahí queda un espacio en blanco. Primero, que es la versión de quien está representando ese tema; quien me conoce, sabe que soy una persona totalmente en contra de esa violencia, sabe que es una crítica. El que no lo sabe, puede quedar en un espacio en blanco, pero eso le hará indagar y entonces verá que yo solo tengo un mensaje en todo, mensajes positivos de cambio y de reflexión. Y como mensaje principal, quería decir que cualquiera puede ser un machista. Es arriesgado, pero debía hacerlo para llamar la atención: nadie sabe quién es el otro en su totalidad".