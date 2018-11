El 'MacGyver' de Lugo explica su artilugio: "Me gusta ser inventor"

"Algunos me llaman MacGyver porque me gusta trabajar estas cosas y la mecánica. Me gusta ser inventor pero a partir de esto se tendrá que cortar el rollo". Con estas palabras se presentó Adolfo, el lucense que ideó el patinete que ha dado la vuelta a España.

El hombre explicó a este periódico los entresijos del particular invento. "Está formado por el motor de una desbrozadora de 33 centímetros cúbicos, el manillar y el sillín de una bicicleta, el chasis lo hice yo, las ruedas y el depósito son de una minimoto (...) Yo lo llamo el patinete frankenstein", resumió Adolfo.

[Consulta el reportaje completo en la edición de este sábado de El Progreso]