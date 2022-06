Luzardo cita como desafío inmediato sumar un máster de Bioquímica

La nueva decana de Ciencias y profesora del área de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica de la USC, Asteria María Luzardo Álvarez, citó la implantación de un máster en Bioquímica Avanzada como uno de los "desafíos inmediatos" de la facultad, durante el acto de posesión del cargo.

Se mostró convencida de que, tanto ese nuevo postgrado, como el de Nutrición ya en marcha, son perfectos para el perfil del campus lucense. "O mestrado universitario en Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias e a ansiada implantación dun posgrao en Bioquímica Avanzada, acaído para ampliar a formación do alumnado graduado en Bioquímica e tamén noutras titulacións do ámbito das ciencias, reforza, se cabe, a conexión da Facultade de Ciencias coas liñas estratéxicas de carácter agroalimentario do Campus Terra" remarcó.

De igual manera, en su intervención Luzardo defendió que los tres títulos de grado que se imparten en Ciencias en la actualidad -Ingeniería en Procesos Químicos Industriales, Nutrición Humana y Dietética y Bioquímica- confieren a la facultad "unha orientación tecnolóxica e agroalimentaria perfectamente aliñada co ámbito de especialización do Campus Terra".

También recordó que permiten formar a alumnado con perfiles profesionales ligados con los sectores industriales de la provincia y con capacidad para avanzar en el desarrollo socioeconómico de Galicia a través de la actividad investigadora.

La toma de posesión de Luzardo se trató de un evento muy concurrido al que acudió el rector de la USC, Antonio López. También intervinieron la secretaria general de la institución académica, Dulce García Mella, y el predecesor de Luzardo en el cargo y actual vicerrector de Organización Académica y Campus de Lugo, Francisco Fraga.